В Баткенском районе сдан в эксплуатацию водоканал Р-4. Строительство объекта за счет гранта Китайской Народной Республики обошлось в 480.0 млн. сомов.

По проекту построены каналы общей протяженностью 46,2 км, из которых 16,3 км являются магистральными, а 29,9 км-внутрихозяйственными.

В результате освоено 1500 га новых орошаемых земель и увеличено водоснабжение 1543 га орошаемых земель. Кроме того, на площади 28,5 га установлена система капельного орошения. Строительство канала обеспечило водой около 30 000 жителей Дара, Кара-бакского айыл окмоту Баткенского района и города Баткен.

Заместитель Председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, выступая на открытии канала, отметил, что ирригационная отрасль является одной из приоритетных отраслей страны, и отметил, что по поручению президента Садыра Жапарова в рамках государственной программы развития ирригации в настоящее время проводится ряд эффективных работ.

"По республике восстановлено 2100 км каналов, 10 000 гидротехнических сооружений, заменены 119 насосных агрегатов, обеспечены поливной водой наши фермеры. Кроме того, на улучшение ирригационной инфраструктуры из республиканского бюджета выделено 1 млрд. Сомов и на эти средства приобретается 112 единиц спецтехники. В период с 2024 по 2030 годы будет освоено 39,6 тыс.га новых орошаемых земель со строительством 86 БДР, а также увеличено водоснабжение 223,7 тыс. га орошаемых земель. Кроме того, реабилитационные работы проведены на 67 каналах протяженностью 1068,0 км. Такая ситуация позволит сократить потери поливной воды на 30-50%", - сказал Торобаев.

Отметим, что более 90 процентов продукции сельского хозяйства в республике поступает с орошаемых земель. Растениеводство на орошаемых землях является основным источником дохода для более половины населения Кыргызстана.

С учетом роста населения за последние годы в целях решения потребности в строительстве ирригационных объектов в республике предусмотрено 44 объекта ирригационного строительства, на сегодняшний день введено в эксплуатацию 10 объектов водного хозяйства. В результате освоено 5680 новых орошаемых земель и увеличено водоснабжение 25700 га орошаемых земель. Кроме того, улучшено мелиоративное состояние 12 253 га орошаемых земель.

Новые орошаемые земли, освоенные под выращивание сельскохозяйственной продукции с реализацией вышеуказанных проектов, будут способствовать улучшению социально-экономической ситуации и развитию регионов, а также решению вопросов продовольственной безопасности и ликвидации бедности.