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Садыр Жапаров: Каждый ребенок имеет право на счастливое детство

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 1 июня - Международным днем защиты детей.

Поздравление Главы государства:

"Дорогие дети !

Уважаемые родители !

Сердечно поздравляю всех Вас с замечательным праздником – международным днем защиты детей. Этот добрый праздник наполнен детским смехом и радостью.

Дети – наше будущее, и мы придаем большое значение вопросам правильного воспитания детей и укрепления семейных ценностей как одному из национальных приоритетов.

В этом году исполняется 30 лет со дня ратификации Кыргызской Республикой Конвенции по правам ребенка. За эти годы мы добились ряда успехов: были приняты важные законодательные акты, направленные на защиту прав детей, усовершенствована система образования и здравоохранения, созданы условия для всестороннего развития наших детей.

На сегодняшний день реализуется множество общественно полезных проектов, социальных программ, направленных на развитие потенциала и раскрытие талантов каждого ребенка в разных уголках республики.

Однако, несмотря на достигнутые успехи, перед нами все еще стоят серьезные задачи. Мы должны продолжать работу по устранению социального и экономического неравенства, борьбе с бедностью и насилием, укреплению системы защиты прав детей.

В целях создания благоприятных условий для развития детей-сирот мною подписан Указ о введении государственного детского депозита "Келечекке салым", согласно которому каждому ребенку, оставшемуся круглой сиротой, будет открыт счет, и по достижении 18-летнего возраста он получит 500 тысяч сомов на улучшение здоровья, жилищных условий и обеспечение права на образование.

Каждый ребенок имеет право на счастливое детство и светлое будущее. Благополучие нашего общества зависит от того, как мы позаботимся о том, чтобы наши дети получили правильное воспитание и глубокое образование.

Я выражаю искреннюю благодарность всем родителям, которые всем сердцем и душой воспитывают своих детей, социальным работникам и учителям за всестороннюю заботу, поскольку воспитание детей – бесценный труд, а также врачам за их внимание и заботу о молодом поколении, ведь здоровые дети – это здоровая нация в будущем.

Дорогие дети, старайтесь всегда избегать обмана, осваивайте много разных профессий, будьте талантливы во всем, приобретайте новые знания, уважайте родителей и храните семейные ценности. Будьте трудолюбивыми, целеустремленными, смелыми, добрыми и человечными, чтобы добиться успеха!

Пусть каждый день вашего детства будет наполнен смехом, добротой радостью, теплотой и любовью близких.

С праздником вас!"


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URL: https://www.vb.kg/437467
Теги:
дети, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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