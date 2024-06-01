ГКНБ при получении взятки задержан специалист ТЭЦ Бишкека

ГКНБ КР с поличным при получении взятки в размере 3200 долларов задержан специалист ТЭЦ Бишкека С.Э.С.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Из материалов дела следует, что ответственный специалист аккредитованной химической лаборатории организовала коррупционную схему, выраженную в изготовлении и фальсификации заключений протокольных испытаний твердого топлива за денежные вознаграждения.

По результатам проведения специальных следственно-оперативных мероприятий ранее полученные данные нашли свое подтверждение. В данном контексте, 27 мая 2024 года при вымогательстве и получении взятки в размере 3200 долларов от частного предпринимателя была задержана С.Э.С..