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ГКНБ при получении взятки задержан специалист ТЭЦ Бишкека

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР с поличным при получении взятки в размере 3200 долларов задержан специалист ТЭЦ Бишкека С.Э.С.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Из материалов дела следует, что ответственный специалист аккредитованной химической лаборатории организовала коррупционную схему, выраженную в изготовлении и фальсификации заключений протокольных испытаний твердого топлива за денежные вознаграждения.

По результатам проведения специальных следственно-оперативных мероприятий ранее полученные данные нашли свое подтверждение. В данном контексте, 27 мая 2024 года при вымогательстве и получении взятки в размере 3200 долларов от частного предпринимателя была задержана С.Э.С..


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URL: https://www.vb.kg/437469
Теги:
ГКНБ, ТЭЦ, задержание, взятка, Бишкек
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