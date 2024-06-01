В Бишкеке на ремонт закрывается улица Льва Толстого

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" планирует начать капитальный ремонт улицы Льва Толстого до 10 июня 2024 года, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Капитальный ремонт дорожного полотна по улице Льва Толстого от улицы Тимура Фрунзе до улицы Садыгалиева планируется начать согласно титульному списку на 2024 год.

На площади 17 980 квадратных метров будут начаты работы с демонтажа и кирковки старого асфальта, далее будут проводится земельные работы и корректировка люков. Завершающим этапом будет укладка асфальтобетонной смеси.

Необходимо отметить, что при капитальном ремонте дорогу планируется закрыть частично.

Последний раз капитальный ремонт на данной улице проводили в 2019 году. Срок эксплуатации прошел и дорожное полотно стало волнообразным. В летнее время при достижении температуры выше 28°С асфальтное покрытие размягчается и в результате большого потока автомашин и большегрузных транспортов образовываются волны на асфальтном покрытии.

В 2023 году поздней осенью для обеспечения безопасности дорожного движения транспортных средств и увеличения скорости движение дорожное полотно (асфальт) продольно сдвинулась и образовали волны.