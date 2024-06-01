Погода
$ 87.50 - 88.40
€ 94.60 - 95.60

В Бишкеке на ремонт закрывается улица Льва Толстого

178  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" планирует начать капитальный ремонт улицы Льва Толстого до 10 июня 2024 года, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Капитальный ремонт дорожного полотна по улице Льва Толстого от улицы Тимура Фрунзе до улицы Садыгалиева планируется начать согласно титульному списку на 2024 год.

На площади 17 980 квадратных метров будут начаты работы с демонтажа и кирковки старого асфальта, далее будут проводится земельные работы и корректировка люков. Завершающим этапом будет укладка асфальтобетонной смеси.

Необходимо отметить, что при капитальном ремонте дорогу планируется закрыть частично.

Последний раз капитальный ремонт на данной улице проводили в 2019 году. Срок эксплуатации прошел и дорожное полотно стало волнообразным. В летнее время при достижении температуры выше 28°С асфальтное покрытие размягчается и в результате большого потока автомашин и большегрузных транспортов образовываются волны на асфальтном покрытии.

В 2023 году поздней осенью для обеспечения безопасности дорожного движения транспортных средств и увеличения скорости движение дорожное полотно (асфальт) продольно сдвинулась и образовали волны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437470
Теги:
ремонт, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  