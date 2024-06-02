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Министерству здравоохранения КР переданы 16 спецмашин для перевозки вакцин

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Министерству здравоохранения КР переданы 16 спецмашин для транспортировки вакцин, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, автомобили были переданы глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) и ЮНИСЕФ в рамках усилий по повышению уровня иммунизации в Кыргызстане.

Министр здравоохранения в своей речи отметил, что полноприводные автомобили смогут обеспечивать доступ в отдаленные районы. Они рассчитаны на транспортировку больших холодильных камер, необходимых для безопасной перевозки большинства вакцин. Машины также оснащены специальными панелям для защиты вакцин от прямых солнечных лучей",

"Сегодняшняя передача специализированных автомобилей является важным шагом в укреплении нашей системы здравоохранения. Эти машины позволят нам обеспечить доставку вакцин даже в самые отдаленные районы нашей страны, что критически важно для повышения уровня иммунизации и защиты здоровья наших граждан. Мы выражаем глубокую благодарность ГАВИ и ЮНИСЕФ за их постоянную поддержку и вклад в улучшение здравоохранения в Кыргызстане", - сказал он.

В свою очередь и.о. представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристина Бруджиоло сообщила, что машины помогут улучшить доставку вакцин из областных в районные хранилища, обеспечивая их своевременную доступность.

"Для безопасности и эффективности вакцин против таких опасных заболеваний, как корь, краснуха или коклюш, требуются особые условия хранения и транспортировки. Поэтому улучшение этой инфраструктуры напрямую влияет на доступность жизненно важных вакцин для каждого ребенка в Кыргызстане", - подчеркнула она.

Отметим, это первая партия из 16 машин, которые получит министерство. Остальные 10 машин прибудут в страну до конца июля 2024 года. Общая стоимость транспортных средств составляет 1,26 млн долларов США.


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URL: https://www.vb.kg/437476
Теги:
вакцина, Кыргызстан, автомобили, Минздрав
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