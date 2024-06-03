Робин Брукс призвал Евросоюз к вводу санкций против Кыргызстана

Главный экономист института международных финансов, экс-главный валютный стратег Goldman Sachs и старший экономист МВФ Робин Брукс предложил странам Европейского союза ввести санкции против Кыргызстана. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (Twitter).

Поводом для призыва послужили статистические данные об аномальном росте экспорта из Сербии в Кыргызстан.

"Нет сомнений, что Кыргызстан - ключевой узел в перевалке западных товаров в Россию. Введи санкции против Кыргызстана, и эта торговля рухнет во всей Центральной Азии и на Кавказе", - заявил экономист.

Свои доводы Брукс подкрепил графиком, иллюстрирующим резкий рост экспорта товаров из Сербии в Кыргызстан.

"Кыргызстан - просто строка, указанная в счете-фактуре. Конечный пункт назначения - Россия, и ни для кого это не секрет. Но Евросоюз отводит глаза", - резюмировал эксперт.

Робин Брукс также привел данные по экспорту в КР из Южной Кореи.

"Экспорт в Кыргызстан в среднем на $100 млн в месяц превышает объем импорта из Южной Кореи, зафиксированный Кыргызстаном. Разница также оседает в России, для которой КР – перевалочный узел", – добавил он.