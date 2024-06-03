Погода
$ 87.65 - 88.38
€ 94.62 - 95.52

Робин Брукс призвал Евросоюз к вводу санкций против Кыргызстана

124  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главный экономист института международных финансов, экс-главный валютный стратег Goldman Sachs и старший экономист МВФ Робин Брукс предложил странам Европейского союза ввести санкции против Кыргызстана. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (Twitter).

Поводом для призыва послужили статистические данные об аномальном росте экспорта из Сербии в Кыргызстан.

"Нет сомнений, что Кыргызстан - ключевой узел в перевалке западных товаров в Россию. Введи санкции против Кыргызстана, и эта торговля рухнет во всей Центральной Азии и на Кавказе", - заявил экономист.

Свои доводы Брукс подкрепил графиком, иллюстрирующим резкий рост экспорта товаров из Сербии в Кыргызстан.

"Кыргызстан - просто строка, указанная в счете-фактуре. Конечный пункт назначения - Россия, и ни для кого это не секрет. Но Евросоюз отводит глаза", - резюмировал эксперт.

Робин Брукс также привел данные по экспорту в КР из Южной Кореи.

"Экспорт в Кыргызстан в среднем на $100 млн в месяц превышает объем импорта из Южной Кореи, зафиксированный Кыргызстаном. Разница также оседает в России, для которой КР – перевалочный узел", – добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437479
Теги:
Кыргызстан, санкции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  