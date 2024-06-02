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В Ташкенте состоится Форум аналитических центров "Центральная Азия – Китай"

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В Ташкенте (Узбекистан) 4 июня состоится IV форум аналитических центров "Центральная Азия – Китай" на тему "Взаимовыгодное сотрудничество на пути к всеобщему процветанию и устойчивому развитию".

Форум проводится в рамках практической реализации инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, озвученной в мае 2023 года на саммите глав государств "Китай – Центральная Азия" в Сиане (Китайская Народная Республика).

В мероприятии примут участие свыше 40 руководителей и экспертов порядка 20 ведущих научно-исследовательских аналитических центров, главы дипломатических представительств КНР и стран ЦА в Узбекистане.

Повестка дня форума включает обсуждение вопросов текущего состояния сотрудничества между КНР и странами Центральной Азии, перспектив углубления многостороннего взаимодействия в области промышленной кооперации, цифровизации, "зеленой" экономики, а также в транспортно-логистической и инновационной сферах.

По итогам форума стороны определят новые точки соприкосновения интересов КНР и стран ЦА, обозначат актуальные направления сотрудничества и выработают конкретные предложения в целях кратного усиления многостороннего взаимодействия.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/437482
Теги:
Китай, Узбекистан, Центральная Азия
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