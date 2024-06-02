Москва наизнанку: достопримечательности способные удивить даже москвичей

Туристам в Москве обычно предлагают посмотреть самые банальные достопримечательности – Золотое кольцо, Москву-реку, Красную площадь и десятки музеев. Хотя есть куча мест, которые показывают столицу совершенно, с другой стороны.

Продуктовый магазин с необычным интерьером

Елисеевский магазин по улице Тверской – небанальный продуктовый, который стоит увидеть каждому. Огромные люстры, лепнина и позолота – весьма необычное оформление для продуктового магазина. Изначально это убранство было создано для гастронома купца Елисеева. Последний планировал удивить столичных покупателей именно интерьером магазина, а не ассортиментом. Даже вход в гастроном был спроектирован так, чтобы в него могла заехать карета.

Задумку удалось реализовать на 100%. Магазин в первоначальном виде пережил революцию и перестройку, причем ни разу его назначение не менялось. Сейчас туда приходят, чтобы насладиться красивым убранством и купить угощение к столу. Через дорогу с одной стороны можно увидеть памятник Пушкину, а с другой – "дом под юбкой". Последний получил такое название, из-за того, в 50-е годы на его башне стояла статуя девушки в платье.

Дом Перцовой, созданный по эскизу автора первой матрешки

Это, пожалуй, один из самых "волшебных" столичных домов. Извилистая кровля и необычная форма оконных проемов напоминают теремок, а броская майолика на фасаде демонстрирует образы из славянских мифов. Если присмотреться, можно увидеть солнце-коловрат, волшебных птиц Сирина и Алконоста.

Подобный дизайн был создан не просто так. Постройка размещена выгодно: из окон дома можно увидеть Кремль, Москву-реку, церковь Христа Спасителя. Есть легенда, что владельцы здания смогли выкупить земельный участок благодаря тому, что пообещали оформить его в русском стиле. Эскиз к дому создал Сергей Малютин, который занимался росписью первой матрешки.

Дом по соседству прославился, как "дом-ларец". Он также оформлен в псевдорусском стиле. Его дизайн разработал Васнецов, который убедил Перцовых построить на соседнем участке нечто похожее. Последние справились с задачей на 100%.

Арт-квартал "Хохловка"

О существовании этого места многим не известно, но "свои" бывают тут постоянно. Если вы "не в теме", найти его будет проблематично: квартал находится недалеко от метро "Китай-город", он спрятан в нескольких метрах от улиц, кишащих людьми. В квартале в палатах 17 века, промышленных здания дореволюционного периода и заброшенных постройках времен СССР находятся арт-студии, коворкинг, магазины дизайнеров, необычные кафе. Фасады построек украшает стрит-арт, а вокруг можно увидеть оригинальных личностей, которые наслаждаются жизнью.

Центр цифрового искусства Artplay для творческих людей

В столице сосредоточено несколько креативных кластеров, в которых проводятся выставки, шоу, фестивали, семинары и концерты. Но крупнейший – Artplay. Это центр цифрового искусства, который не имеет аналогов на территории РФ. Особенность этого места – необычные мультимедийные инсталляции. Посетители могут увидеть картины популярных художников, архитектурные постройки, фото космических просторов и яркие визуалы, которые посвящены нескольким направлениям искусства.

Вятское, как ответ современным европейским деревням

Село Вятское, которое расположено в 300 км от столицы, 15 лет является туристическим центром. Этот населенный пункт выбрали не просто так. Ранее это была процветающая деревня. Здесь можно увидеть каменные храмы, застройки городскими типа с шикарными отреставрированными особняками купцов. Культурная жизнь Вятского поразит любого! Туристы смогут увидеть старинные достопримечательности, посетить фестивали и ярмарки, насладиться народной кухней. Вятское называют ответом "открыточным" деревням Европы.

В 20 км от деревни, на берегу Волги расположен поселок Красный Профинтерн. Это место поражает не меньше: красивая набережная, чистый пляж, сосновая роща по соседству, усадьба промышленного магната Понизовкина, оформленный в стиле модерн.

Старинная усадьба в Яропольце

В девятнадцатом столетии особняк Чернышевых считалась богатейшим домом в Подмосковье. Аккуратный традиционный русский дом окружен парком и соседствует со старинным Казанским храмом. Сейчас дом находится в ужасном состоянии, потому что его реставрация не проводилась. При всей запущенности и разрушениях, это место привлекает туристов своей историей и местными легендами. Говорят, что скоро должна начаться серьезная реконструкция. Пока это не случилось, можно увидеть комплекс и церковь в оригинальном виде.

От столицы до комплекса расстояние до 150 км. На автомобиле можно доехать по Новорижскому шоссе и по объездной. Есть прямые рейсы на общественном транспорте от станции метро "Тушинская" (лучше остановиться вблизи "Ярополец-центра").

Город кино Piligrim Porto

Это территория, оформленная в стиле города Средневековья, который работает более 10 лет. Место используют во время съемок исторических фильмов. Нельзя сказать, что туристов ожидают современные декорации, но здесь все еще сохраняется неповторимая атмосфера прошлых веков. В "Пилигрим Порто" можно провести необычную фотосъемку, пройти квест или прогуляться по улочкам Европы, чтобы понять, как жилось людям в ту эпоху.

"Город кино" расположен в 35 км от МСК под Сходней вблизи оздоровительного центра "Мцыри". На автомобиле добраться туда можно по Ленинградскому и Новосходненскому шоссе. Альтернатива – электропоезд до станции "Фирсановка" (около 45 минут), а после автобусом 40 маршрута.

История развития уличного освещения столицы

В каменных палатах 17 века, которые спрятаны в глубине Армянского переулка, находится достаточно необычный музей. Экспонаты этого места расскажут интересную историю развития столичного уличного освещения. Лучше посетить вечернюю экскурсию. Так как это возможность прогуляться по улицам Москвы, которые будут освещены масляными, керосиновыми и газовыми фонарями.

Ферма с настоящими страусами

Ферма страусов под Серпуховом – огромное хозяйство, в котором всегда рады туристам. Работники готовы провести экскурсии, а по предзаказу можно организовать семейное мероприятие или тренинг. Особенность места – действующий контактный зоопарк, который заинтересует детей. Веганам стоит отказаться от поездки. Так как им экскурсия не подарит положительных эмоций. В местном ресторане можно заказать мясные блюда, а в магазинчике рядом купить кожаные аксессуары. До фермы из столицы ехать менее 100 км на автомобиле по Симферопольскому шоссе или автобусом 458 маршрута от станции метро "Южная" (остановка перед селом Старые Кузьменки).

Музей индустриальной культуры или ангар со старыми вещами

Музей индустриальной культуры – возможность впасть в ностальгию по прошлой эпохе. Если же вы ее не застали, можно познакомиться с предметами, которые были в квартирах родителей и бабушек. К примеру, можно сыграть в игровые автоматы периода СССР, постоять в телефонной будке, изучить изнутри старый лифт из столичного дома, найти первый мобильный и понять, что означает "комнатный ледник". Нельзя назвать это место музеем в прямом смысле слова. Потому что экспонаты расположены в огромном ангаре, вместо строгих смотрительниц тут приветливые экскурсоводы, которые поделятся интересными историями вещей, покажут, как они работают, позволят дотронуться ко всему.