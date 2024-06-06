Погода
$ 87.35 - 87.90
€ 94.62 - 95.52

В Узбекистане после повышения тарифов снизилось потребление электроэнергии

276  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в интервью телеканалу "Узбекистан 24" рассказал, что в Узбекистане изменилось потребление электроэнергии и газа после повышения с 1 мая тарифов, сообщает СМИ.

По его словам, за 1−29 мая потребление электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 324 млн кВт·ч, т. е. "такой объём сэкономлен".

"Стоит отметить, что по сравнению с таким же периодом прошлого года число абонентов среди населения увеличилось на 160 тысяч, также выросло число абонентов среди юридических лиц, то есть производственных предприятий. Значит, снижение общего потребления при росте абонентов, экономики и промышленности является одним из доказательств обеспечения энергосбережения", - сказал министр.

Глава Минэнерго сообщил, что солнечные и ветряные электростанции произвели 970 млн кВт·ч электроэнергии, что на 700 млн кВт·ч больше аналогичного периода прошлого года.

"Вместе с тем, у нас снизился объём импорта электроэнергии и появилась возможность для экспорта при полном обеспечении населения электроэнергией. Такую же тенденцию можно увидеть и с газом. Вместе с увеличением общего числа абонентов потребление за 29 дней мая снизилось на 125 млн кубометров. Если посмотреть на суточное потребление, то на тепловых электростанциях сжигается на 5−6 млн кубометров газа меньше, чем запланировано, а также в 2 раза меньше угля", - заявил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437493
Теги:
тарифы, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  