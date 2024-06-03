Первая половина недели довольно созидательна. Гороскоп с 3 по 9 июня

Неделя начнётся с большого парада планет, а первое Новолуние календарного лета состоится уже на этой неделе в четверг, 6 июня. А до этого времени Луна убывает. Первая половина недели довольно созидательна. Благополучно могут пройти деловые и дружеские встречи, поездки. Выгодны покупки. Самое время определятся с дальнейшей учёбой, а также сдавать тесты и экзамены, завершая цикл обучения. С пятницу по субботу время довольно нервозное. Могут вспоминаться давние обиды, создавая эмоциональное напряжение. Воздержитесь от споров. Во время поездок могут возникать различные накладки, преграды. Постарайтесь не спешить и не перегружать себя физически. Повышается вероятность травм, а также ухудшение здоровья из-за переутомления. Берегитесь простуд, особенно обратите внимание на лёгкие. Понедельник, вторник и первая половина среды – размеренное время. Благополучно могут решиться финансовые вопросы. Выгодны покупки, сделки с недвижимостью, инвестиции. Оживятся личные отношения и объяснения в чувствах придутся кстати. Дни благоприятны для косметологических процедур. Вторая половин среды благоприятна для поездок, отправки товаров. Возможны дружеские встречи. В четверг Полнолуние. Первые лунные сутки начнутся в 18 часов 37 минут бишкекского времени. С момента начла первых лунных суток мечтайте, стройте планы, загадывайте желания. Выбор дальнейшего направления в учёбе окажется оптимальным. В пятницу меньше суетитесь, не спешите при заполнении различных документов, форм, поскольку опечатки доставят немало проблем. Воздержитесь от острых шуточек. В субботу и воскресенье ранимость собеседников может привести к обидам и сложностям в отношениях, как деловых, так и личных.

Овен - решайте наиболее важные вопросы до выходных дней. Друзья, сослуживцы и близкие люди будут открыты к диалогу и важные вопросы найдут решение. Неплохо сломаться и поездки. В выходные дни интриги, слухи могут мешать гармоничному общению. Практически из-за пустяков могут возникнуть ссоры. В течение поездок могут возникать различные происшествия. Обратите внимание на здоровье. Отдых может стать испытанием для нервной системы.

Телец - ещё в начале недели можно рассчитывать на финансовые поступления, выгодные покупки. Постарайтесь не откладывать важные финансовые вопросы на пятницу, субботу и воскресенье. Уже ближе к этим дням начнёт появляться нервозность, толкать к непродуманным шагам, а начиная с пятницы на нервы начнут действовать друзья, родственники и любимый человек. Поддавшись их эмоциональному давлению вы можете спустить деньги на никчёмные покупки, инвестиции и развлечения.

Близнецы - постарайтесь управиться с важными встречами, поездками до пятницы. Многое будет меняться по ходу реализации планов, но вы сумеете достичь принятия важных решений. Вам будет сопутствовать удача и при выборе направления учёбы, и в реализации бизнес стратегии и в романтических путешествиях. С пятницы и далее вы начнёте чаще сталкиваться с отказами, придирчивостью и принципиальностью. Ваши идеи могут подвергнутся жёсткой критикой. Могут возникнуть сложности и в путешествиях.

Рак - сохраняется возможность пополнить казну и решить финансовые вопросы, но одними только деньгами не увлекайтесь. Позаботьтесь о здоровье. Своевременно принятые меры позволят предотвратить обострение хронических заболеваний, которые вероятны уже в конце недели. В выходные дни не переутомляйте себя поездками, а также примите возможные переносы летних вояжей. Лето только в самом начале и вы успеете насладиться путешествиями, а пока уделите время здоровью, в том числе и психологическому.

Лев - незапланированные поездки и встречи откажутся намного интереснее и полезнее, чем вы ожидали. Удастся принять стратегически верное решение относительно продолжения учёбы, приступить к сотрудничеству с людьми издалека, а возможно и вовсе, махнув рукой на всё, отправиться в летний вояж. Ближе к концу недели могут возникнуть недоразумения с руководством, представителями госорганов, что может мешать и получению документов. воздержитесь от споров.

Дева - пока руководство и влиятельные люди готовы принять вас, не тяните с визитом. До пятницы есть шанс решить срочные и важные вопросы, заручиться поддержкой и получить документы. Начиная с пятницы в ваши взаимоотношения с влиятельными людьми начнут вклиниваться завистники и конкуренты. С их подачи разговор может складываться проблематично, заморозив решение важных вопросов. Повышен риск отказов при получении документов.

Весы - в начале недели вам многое будет по плечу. Свободного времени практически не будет, зато вы окажетесь в центре интересных событий, которые положительно отразятся на учёбе и деловом сотрудничестве, на любовных три дружеских отношениях. Поторопитесь с бронированием туров и авиабилетов. В конце недели многое изменится не в вашу пользу, лишив возможности для реализации намерений. В выходные дни обратите внимание на здоровье и воздержитесь от экстремальных развлечений.

Скорпион - деньги и так даются непросто, но до пятницы вы сможете их удачно вложить. Выгодны покупки, сделки с недвижимостью. Можно заняться обновлением в доме, как интерьерными решениями, так и ремонтом. С пятницы по воскресенье сложатся неподходящие условия для покупок, инвестиций и прочих трат денег. Воздержитесь от одалживание денег и покупок в кредит. Кто-то из близких попытается вас затащить в магазины. Перенести шопинг на другую неделю.

Стрелец - не игнорируйте сообщения и приглашения деловых партнёров, друзей и любимого человека. Они будут ждать общения с вами вплоть до пятницы. Ради этого придётся пожертвовать своими планами, но эти перемены будут стоить того. Затянув разговор и поездки до пятницы, вы столкнётесь с обидами. Вас встанут ждать и перестанут включать в свои планы. Воздержитесь в конце недели от споров и попытки переубедить их. Постарайтесь сменить неприятную тему.

Козерог - подвернётся дополнительная работа и возможность поправить финансовое положение. Принимая решение до пятницы, вы успеете воспользоваться шансом и обеспечить себя доходами на ближайшее время. В конце недели поберегите себя. Предложение по работе в это время доставят хлопоты, вместо денег. Досуг в выходные дни также может пройти суетливо и утомительно. Выбирайте спокойный отдых, дабы поправить своё здоровье и восстановить силы.

Водолей - принимайте до пятницы решения без оглядки на критику и сомнения. Меняя свои планы, вы удивите не только себя, но людей из вашего окружения. Зато благодаря вашему выбору дела пойдут в гору, а личная жизнь наладится. В конце недели воздержитесь от покупок и трат на развлечения. Сколько бы вы не потратили, вами скорее всего останутся недовольны. Вечеринки могут пройти скучно, а покупки не впечатлят.

Рыбы - поменяв подход к здоровью и решению домашних дел, вы предотвратите надвигающийся кризис. До пятницы новые методы лечения окажутся наиболее эффективными, в решение накопившихся в доме вопросов устроит всех. С пятницы по воскресенье возникающие обиды могут усложнить общение, а поездки и прочая суета не лучшим образом отразится на здоровье. Позвольте себе отдохнуть от суеты и хлопот.

Астролог Андрей Рязанцев