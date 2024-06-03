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Изменения в системе ЭТТН: какие преимущества получат пользователи?

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Государственная налоговая служба произвела изменения в системе "Электронной товаротранспортной накладной" для расширения и оптимизации ее функционала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, расширен список источников прихода для функции по оприходованию товаров в виртуальном складе. Добавлены такие источники, как покупка от населения, возврат от населения, уцененный товар, пересортица, налогоплательщик в зоне торговли с особым режимом, по материалам налогового контроля, оприходование основных средств для реализации.

Также увеличили количество причин, необходимых для списания товара со склада: списание по топливным картам и талонам, списание по сертификатам, по материалам налогового контроля, уцененный товар, пересортица, списание основных средств, списание в виде гуманитарной помощи, списание расходных материалов.

Теперь пользователям нет необходимости указывать данные водителя при выборе способа перевозки "Автомобильный" в процессе заполнения ЭТТН.

Кроме этого, в разделе "Мои данные" удален блок "Водители" и убраны поля "ГТД" и "Номер счет-фактуры", которые появлялись в ходе оформления ЭТТН.

Напомним, в апреле текущего года согласно постановлению кабмина введены изменения и упрощения по применению ЭТТН для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих розничную продажу, в том числе на рынках и мини-рынках, крестьянских хозяйств, также для швейной и текстильной отрасли.

Подробную информацию и консультацию по применению ЭТТН можно получить по номеру 116 и в местных налоговых органах.


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URL: https://www.vb.kg/437505
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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