Садыр Жапаров принял госсекретаря Японии Киёто Цудзи

Президент Садыр Жапаров сегодня, 3 июня, принял государственного секретаря, старшего вице-министра иностранных дел Японии Киёто Цудзи. Об этом пресс-служба главы государства.

По ее данным, в ходе встречи обсуждались вопросы укрепления политического диалога, межпарламентских связей, а также развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.

Глава государства отметил, что с теплотой вспоминает свой визит в Японию, и подчеркнул, что результаты проведенных встреч с императором Нарухито и Премьер-министром Фумио Кишидой заложили прочную основу для дальнейшего углубления партнерских отношений между странами.

Отмечая важность проведения первого саммита глав государств Диалога "Центральная Азия+Япония", Садыр Жапаров констатировал историческое значение этой встречи, которая должна сыграть ключевую роль в дальнейшем углублении регионального сотрудничества в рамках Диалога и в поиске новых, практически реализуемых форм взаимодействия.

Наряду с этим Президент Садыр Жапаров особо отметил, что для Кыргызстана крайне важным является долгосрочное сотрудничество с Японией по широкому спектру направлений двустороннего взаимодействия, и добавил, что сторонам предстоит много работы для реализации намеченных целей и задач.

Государственный секретарь, старший вице-министр иностранных дел Японии Киёто Цудзи, в свою очередь, поблагодарил за оказанный прием и отметил, что проведение саммита Диалога "Центральная Азия+Япония" должно стать историческим моментом в развитии многостороннего взаимодействия стран региона.

Старший вице-министр иностранных дел высоко оценив, взаимодействие двух стран в подготовке к Саммиту, выразил готовность всецело направить усилия для успешного проведения мероприятия.

Он сообщил, что японская сторона намерена выдвинуть новые инициативы сотрудничества, которые позволят обеспечить устойчивое развитие региона и решить глобальные вопросы.

Киёто Цудзи подчеркнул, что Япония в рамках углубления сотрудничества с Кыргызстаном готова рассмотреть реализацию совместных проектов, направленных на развитие туризма, человеческих ресурсов и поддержку малого и среднего бизнеса.

В ходе встречи стороны также обсудили успешный совместный проект "Одно село один продукт".