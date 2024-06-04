Погода
$ 87.53 - 88.32
€ 94.62 - 95.52

Еврей Зеленский хочет сделать из Кыргызстана вторую Украину

1160  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При чем здесь национальность "просроченного" украинского президента? Зачем и каким образом он планирует превратить Центральноазиатский регион во вторую Украину? И что, наконец, плохого в этом желании? Попробуем разобраться.

На днях пан Зеленский дал более чем часовое интервью журналистам из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, которые называют себя "независимыми". "Зависимым" бы не дал. И российским журналистам бы не дал, потому что его плющит и колбасит от русского языка (а другими языками, в его представлении, владеет только образованная украинская молодежь, которая "понад усе"). Плющит его не только он языка, но от него особенно.

Интервью, собственно, можно не смотреть и не читать (разве что для того, чтобы удивиться косноязычию вчерашнего талантливого артиста). Хотя, вполне возможно, косноязычие и неумение сформулировать и выразить мысль – именно часть актерской игры в декорациях разрухи, принесенной в Харьков "русским миром".

Итак, можно не смотреть. Потому что и так понятно, о чем в нем пойдет речь. О страшной стране по имени Россия, населенной сплошь убийцами, насильниками и мародерами с имперскими замашками. Которая не приемлет инакомыслия и не может спокойно спать, зная, что под боком живет успешный и всесторонне развитый сосед. Этого соседа России обязательно нужно поработить, все у него отнять, все разрушить до основания. И Украина в этом смысле, с точки зрения пана Зеленского, - последний оплот мира (она же – великомученица), неимоверной ценой пытающийся остановить агрессора-террориста.

Вполне ожидаема и дальнейшая риторика: страны Центральной Азии должны пробудиться, оглядеться, осознать, насколько все ужасно, и позаботиться о самосохранении. Понять, что Россия в недалеком будущем, разобравшись с Украиной, примется за страны Балтии и Казахстан. Потом двинется на Кыргызстан – и далее по списку.

В том, что именно так и произойдет, Зеленский, по его словам, нисколько не сомневается.

"Независимые" ужасаются, изображают на лицах напряжение и озабоченность, согласно кивают и поддакивают. То ли действительно верят, то ли старательно делают вид.

Возвращаемся к национальности пана Зеленского. Есть еще один известный еврей по имени Михаил Веллер. Писатель, публицист, философ… Да как только его не называют. В его недавнем рассуждении под провокационным, но красноречивым названием "Евреи как авангард самоуничтожения цивилизации" он высказывает сентенции, к которым можно отнестись по-разному, но которые легко объединяются одним посылом: евреи – народ, по сути, создавший всё, что мы сейчас имеем. Но он же и убивает все это, включая самих себя.

И вот этот, кстати, образ, который натянул на себя нелегитимный президент Украины, - несчастный, гонимый, угнетаемый мученик – по мнению Веллера, не что иное, как часть еврейского национального менталитета.

Весь тот хаос, в который уже погрузилась большая часть цивилизованного мира, вряд ли возник бы без помощи этих людей с высокоразвитой, по словам Веллера, высшей нервной деятельностью. "Они богаты и влиятельны. Они преуспевают во всех областях. Занимая важное положение в финансах, в промышленности, бизнесе, передовых технологиях, СМИ, университетах, коммерческом и элитарном искусстве, науках точных, гуманитарных и общественных, они во многом определяют политику и идеологию Запада вообще и США в частности". Именно оттуда и от них, по его мнению, идет усиленная защита якобы попранных прав меньшинств – любых, в том числе и сексуальных. Именно они "придумали" феминизм, развал семьи, превозношение одной нации над другими и разрушение традиционных ценностей.

Именно они, по Веллеру, стоят у истоков многих социальных экспериментов. Авторы проектов "давайте поставим во главе государства марионетку – и поглядим, что получится".

С Зеленским получилось неплохо – с точки зрения западных евреев. Чего уж скромничать – с ним вообще получилось практически идеально. Он, во-первых, свой, во-вторых, ничего особенного из себя не представляющий – значит, прекрасная кандидатура на роль правителя, который угробит государство и народ, заодно угробившись сам и основательно подгадив ближайшим соседям.

В том, что он в конце концов самоугробится, сомнений нет: еще одна характерная черта людей еврейской национальности, по мнению Веллера, - умение настроить против себя (до ненависти) ближнее и дальнее окружение.

Чего же и кого же Центральной Азии и, в частности, Кыргызстану следует действительно бояться? Мифического нападения России или того, что уже сейчас предлагает пан Зеленский в виде дружбы, сотрудничества и хорового осуждения "российской агрессии"? Как только Кыргызстан заявит, что он – "це Европа", это будет началом его неминуемого конца.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437510
Теги:
Европа, Россия, США, Украина, журналисты, военная операция в Украине
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  