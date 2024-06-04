Еврей Зеленский хочет сделать из Кыргызстана вторую Украину

При чем здесь национальность "просроченного" украинского президента? Зачем и каким образом он планирует превратить Центральноазиатский регион во вторую Украину? И что, наконец, плохого в этом желании? Попробуем разобраться.

На днях пан Зеленский дал более чем часовое интервью журналистам из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, которые называют себя "независимыми". "Зависимым" бы не дал. И российским журналистам бы не дал, потому что его плющит и колбасит от русского языка (а другими языками, в его представлении, владеет только образованная украинская молодежь, которая "понад усе"). Плющит его не только он языка, но от него особенно.

Интервью, собственно, можно не смотреть и не читать (разве что для того, чтобы удивиться косноязычию вчерашнего талантливого артиста). Хотя, вполне возможно, косноязычие и неумение сформулировать и выразить мысль – именно часть актерской игры в декорациях разрухи, принесенной в Харьков "русским миром".

Итак, можно не смотреть. Потому что и так понятно, о чем в нем пойдет речь. О страшной стране по имени Россия, населенной сплошь убийцами, насильниками и мародерами с имперскими замашками. Которая не приемлет инакомыслия и не может спокойно спать, зная, что под боком живет успешный и всесторонне развитый сосед. Этого соседа России обязательно нужно поработить, все у него отнять, все разрушить до основания. И Украина в этом смысле, с точки зрения пана Зеленского, - последний оплот мира (она же – великомученица), неимоверной ценой пытающийся остановить агрессора-террориста.

Вполне ожидаема и дальнейшая риторика: страны Центральной Азии должны пробудиться, оглядеться, осознать, насколько все ужасно, и позаботиться о самосохранении. Понять, что Россия в недалеком будущем, разобравшись с Украиной, примется за страны Балтии и Казахстан. Потом двинется на Кыргызстан – и далее по списку.

В том, что именно так и произойдет, Зеленский, по его словам, нисколько не сомневается.

"Независимые" ужасаются, изображают на лицах напряжение и озабоченность, согласно кивают и поддакивают. То ли действительно верят, то ли старательно делают вид.

Возвращаемся к национальности пана Зеленского. Есть еще один известный еврей по имени Михаил Веллер. Писатель, публицист, философ… Да как только его не называют. В его недавнем рассуждении под провокационным, но красноречивым названием "Евреи как авангард самоуничтожения цивилизации" он высказывает сентенции, к которым можно отнестись по-разному, но которые легко объединяются одним посылом: евреи – народ, по сути, создавший всё, что мы сейчас имеем. Но он же и убивает все это, включая самих себя.

И вот этот, кстати, образ, который натянул на себя нелегитимный президент Украины, - несчастный, гонимый, угнетаемый мученик – по мнению Веллера, не что иное, как часть еврейского национального менталитета.

Весь тот хаос, в который уже погрузилась большая часть цивилизованного мира, вряд ли возник бы без помощи этих людей с высокоразвитой, по словам Веллера, высшей нервной деятельностью. "Они богаты и влиятельны. Они преуспевают во всех областях. Занимая важное положение в финансах, в промышленности, бизнесе, передовых технологиях, СМИ, университетах, коммерческом и элитарном искусстве, науках точных, гуманитарных и общественных, они во многом определяют политику и идеологию Запада вообще и США в частности". Именно оттуда и от них, по его мнению, идет усиленная защита якобы попранных прав меньшинств – любых, в том числе и сексуальных. Именно они "придумали" феминизм, развал семьи, превозношение одной нации над другими и разрушение традиционных ценностей.

Именно они, по Веллеру, стоят у истоков многих социальных экспериментов. Авторы проектов "давайте поставим во главе государства марионетку – и поглядим, что получится".

С Зеленским получилось неплохо – с точки зрения западных евреев. Чего уж скромничать – с ним вообще получилось практически идеально. Он, во-первых, свой, во-вторых, ничего особенного из себя не представляющий – значит, прекрасная кандидатура на роль правителя, который угробит государство и народ, заодно угробившись сам и основательно подгадив ближайшим соседям.

В том, что он в конце концов самоугробится, сомнений нет: еще одна характерная черта людей еврейской национальности, по мнению Веллера, - умение настроить против себя (до ненависти) ближнее и дальнее окружение.

Чего же и кого же Центральной Азии и, в частности, Кыргызстану следует действительно бояться? Мифического нападения России или того, что уже сейчас предлагает пан Зеленский в виде дружбы, сотрудничества и хорового осуждения "российской агрессии"? Как только Кыргызстан заявит, что он – "це Европа", это будет началом его неминуемого конца.