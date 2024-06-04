В Оше центральный стадион и бассейн приведут к международным стандартам. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, проводится активная работа по строительству навеса над сидениями на центральном стадионе имени А. Суюнбаева. Всего по проекту навесами будет охвачено 10 тысяч мест. Это не позволит стульям пострадать от жаркого летнего солнца, или остаться под дождем. Наряду с этим футбольное поле и беговые дорожки также будут приведены в соответствие с международными стандартами. Ожидается, что строительные работы будут завершены в августе текущего года.

Кроме того, на базе детско-юношеского физкультурного клуба "Дельфин" на основе государственно-частного партнерства будет полностью перестроен современный фитнес-центр с крытым бассейном. Согласно проекту, будут созданы условия для проведения городских и международных соревнований по плаванию, триатлону, бодибилдингу и другим видам. Эти усилия направлены на улучшение здоровья населения города и повышение интереса к плаванию. До этого бассейн "Дельфин" работал всего 3 месяца в летний сезон, но после завершения строительства он будет работать в течение всего года.

Необходимо отметить, что данный бассейн является одним из объектов в Кыргызстане, соответствующих олимпийским стандартам в 50 метров.