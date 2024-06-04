В Бишкеке милиция задержала подозреваемых в выводе 8 млн сомов из банка

В Бишкеке милиция задержала подозреваемых в выводе 8 миллионов сомов из банка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 2 июня представитель одного из банков Кыргызской республики обратился в милицию с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые незаконным путём вывели денежные средства. В результате банку причинен материальный ущерб на общую сумму в 8 миллионов 28 тысяч 289 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые граждане Т.Т. и Б.М., которые были водворены в ИВС.

В рамках уголовного дела милиционерами установлено, что один из подозреваемых лиц на момент совершения преступления являлся работником вышеупомянутого банка, который из личных побуждений, в своих преступных целях злоупотребил служебным положением.

Также, в настоящее время устанавливается их возможная причастность к совершению аналогичных фактов преступлений. Расследование продолжается.

Милиция просит граждан, пострадавших от действий злоумышленников, связаться по следующим номерам телефонов: 0(708) 84-40-08, 0(702) 84-29-11, (702) 84-29-11, 0(707) 55-77-87 или 102.