Обратная связь с Минцифрой: как получить оперативные ответы

Министерство цифрового развития предоставляет возможность связаться со специалистами подведомственных организаций ведомства через дополнительные каналы связи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, такая обратная связь предусмотрена для удобства граждан по получению оперативной онлайн-консультации об услугах связи, архиве, регистрации и документировании населения, а также о государственном портале электронных услуг и приложении "Тундук".

А еще можно получить ответы на часто задаваемые вопросы через следующие чат-боты в мессенджерах Telegram или Whatsapp, это:

• Телеграм-канал Службы по регулированию и надзору в отрасли связи при МЦР КР –

• Телеграм-канал Архивной Службы при МЦР КР, где можно получить консультации по архивным справкам –

• Телеграм-канал Департамента регистрации населения и ЦОН по вопросам паспорта, регистрации населения, паспорта и т. д. –

• @tundukgov_bot – по вопросам получения облачной электронной подписи и представленных онлайн услуг на гос. портале электронных услуг и в приложении "Тундук"

• Так же вы можете обратиться на Whatsapp-канал office@tunduk.gov.kg +996 558 988 123

Кроме этого мы напоминаем и об онлайн-помощнике "Sanarip Bot", который доступеп на официальном сайте

"Sanarip Bot" предоставляет круглосуточную поддержку граждан и получателей услуг в режиме реального времени.

Для получения ответов по услугам достаточно выбрать язык обслуживания и вопрос. В случае отсутствия в перечне интересующего вопроса, можно написать свое сообщение в окне браузера. Операторы call-центра Минцифры Кыргызстана 119 обработают ваш запрос в ближайшее рабочее время.