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На Иссык-Куле нашли останки мамонта

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Во время карьерных работ в песчаных обнажениях древней поймы реки Жыргалан в Ак- Суйском районе Иссык-Кульской области был обнаружен бивень мамонта. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры КР.

Владелец карьера Р.К. Карыпбаев сразу сообщилио находке. 3 июня по запросу Министерству культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики на место выехали археологи А. Абдыканова и А. Эмил уулу с двумя студентами Н. Султановым и Б.Садылдаевым.

В ходе осмотра стало ясно, что фрагменты бивня и нижней челюсти были обнаружены в двух разных местах на расстоянии 140-150 метров друг от друга в песчаных и гравийных отложениях карьере на глубине от 3 до 5 метров от дневной поверхности. Зачистка места находки бивня выявила часть погребенной кости. Уже обнаженные кости недолго остаются в первоначальном виде и быстро рассыпаются под воздействием солнечных лучей. Поэтому археологи забили шурф сверху вниз и зачистили находку, которая оказалась сохранившейся нижней частью черепа мамонта.

В виду плохой сохранности костей археологам удалось вытащить только часть черепа. Найденные ранее фрагменты бивня и челюсти были зачищены и первично законсервированы на месте. Все находки были упакованы и подготовлены для транспортировки. После консервации все находки будут переданы в музей.

Находки пока являются единичными, но их наличие в двух разных местах одного карьера говорит, о том, что территория карьера может быть перспективна в плане будущих открытий.

Долина реки Жыргалан известна своими находками плейстоценовой фауны. Наши специалисты археологи, палеонтологи и реставраторы должны быть готовы к такого рода срочным аварийным работам, что предполагает не только получение специальных знаний и навыков, но и должное финансирование.

В связи с чем, органам местного самоуправления и владельцам карьеров необходимо обеспечить сохранность объектов историко-культурного наследия с предоставлением комплексного исследования и соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия в долине реки Жыргалан.

Выражаем благодарность владельцу карьера Р.К. Карыпбаеву за оперативное оповещение о выявленной находке и археологам под руководством А. Абдыкановой за качественное и комплексное исследование.

Пользуясь случаем, обращаемся ко всем гражданам страны с просьбой обеспечить сохранность объектов историко-культурного наследия, незамедлительно сообщить о находке государственному органу и археологам, провести дальнейшие исследования и обеспечить безопасность.


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URL: https://www.vb.kg/437527
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, история
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