В Кыргызстане пройдет cаммит по ИИ тюркоязычных стран

9-10 октября в Бишкеке пройдет саммит по искусственному интеллекту тюркоязычных стран. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, мероприятие проводится в рамках реализации плана действий по итогам участия президента Садыра Жапарова в 10-м саммите глав государств Организации Тюркских государств в Астане.

Предстоящий саммит будет включать в себя сочетание основных выступлений, дискуссионных групп и мотивационных переговоров, что позволит создать открытую площадку для обсуждения актуальных вопросов в области искусственного интеллекта, обмена передовым опытом и разработки стратегий сотрудничества среди участников, направленных на стимулирование инноваций и содействие прогрессу в этой области. Кроме того, на выставке будут продемонстрированы проекты партнеров и новейшие разработки цифровых компаний.

Саммит охватит спектр следующих вопросов:

- Будущее ИИ и кибербезопасности;

- ИИ для принятия решений на основе данных;

- Оптимизация технологий G-Cloud;

- Создание отечественного ИИ;

- Регулирование ИИ.