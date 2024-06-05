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В Кыргызстане пройдет cаммит по ИИ тюркоязычных стран

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- Назгуль Абдыразакова
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9-10 октября в Бишкеке пройдет саммит по искусственному интеллекту тюркоязычных стран. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, мероприятие проводится в рамках реализации плана действий по итогам участия президента Садыра Жапарова в 10-м саммите глав государств Организации Тюркских государств в Астане.

Предстоящий саммит будет включать в себя сочетание основных выступлений, дискуссионных групп и мотивационных переговоров, что позволит создать открытую площадку для обсуждения актуальных вопросов в области искусственного интеллекта, обмена передовым опытом и разработки стратегий сотрудничества среди участников, направленных на стимулирование инноваций и содействие прогрессу в этой области. Кроме того, на выставке будут продемонстрированы проекты партнеров и новейшие разработки цифровых компаний.

Саммит охватит спектр следующих вопросов:

- Будущее ИИ и кибербезопасности;

- ИИ для принятия решений на основе данных;

- Оптимизация технологий G-Cloud;

- Создание отечественного ИИ;

- Регулирование ИИ.


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URL: https://www.vb.kg/437528
Теги:
Садыр Жапаров, саммит, информационные технологии, Кыргызстан
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