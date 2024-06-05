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Глава "Академии роста": Мы учим детей тому, чтобы они могли сами обучаться

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Школа - это место, где дети учатся жить, строить взаимоотношения, слушать и слышать друг друга, понимать себя, отвечать за свои слова и поступки. В "Академии роста "Престиж"" детей обучают по своим методикам и они, судя по отзывам родителей, довольно-таки успешны. В чем секрет обучения в данном учебном заведении и почему дети чувствуют себя там как дома, рассказала директор образовательного комплекса "Академия роста "Престиж"" Султаналиева Лариса Александровна.

Расскажите, в чем особенность вашей школы?

Когда я начинала свою работу, то у меня был один кабинет площадью 23 квадратных метра, а теперь это самый большой центр в республике – 450 квадратных метра. Мы расширялись в виду того, что у нас добавлялись ученики, то есть мы стали востребованы на рынке и отвечаем всем запросам родителей. Постоянно повышаем свой уровень, пишем методички, вводим новые материалы и так далее. То есть никогда не стоим на месте.

В свое время я начинала работать с основателем сети ЦИО "Академия Роста"Асылбековой Сайкал Фридоновной, команда которой меня всему обучила. До этого я 20 лет работала с уличными детьми в благотворительном фонде "Светлый путь", где я приобрела большой опыт работы с детьми и родителями.

Я работаю по своим методикам, которые более подробно описаны в моих книгах. В частности, это касается подготовки к школе.

На сегодняшний день в нашей "Академии роста" очень много направлений: ментальная арифметика, кыргызский, русский и английский языки, математика, подготовка к школе, шахматы и робототехника. Также 2 года назад мы запустили нулевые классы, при этом поменяв формат с программы детского сада на академические знания. Когда к нам приходят дети с родителями, у нас есть пробные дни, которые дают возможность посмотреть, справится ли ребенок с такой нагрузкой. Родителей сразу предупреждаем, что это формат не детского сада.

К сожалению, мы не можем проводить утренники как в детских садах в различные праздники. Да, мы проводим творческие уроки и даже организовываем выпускные вечера, но это не такие грандиозные праздники, как в детских садах. Повторяю, мы делаем акцент именно на академические знания.

Наших ребят, когда идут в другие школы, очень часто спрашивают, где они проходили такую подготовку к школе. Более того, родители каждый год спрашивают меня: "когда вы, наконец, откроете школу". Они знают наш педагогический состав и нашу работу. Говорят: "у вас такой коллектив и поэтому хотелось бы с вами остаться".

Исходя из этих просьб и видя, что это действительно необходимо, тем более и президент призвал педагогов открывать школы и детские сады. И мы в этом году открыли образовательный комплекс "Aкадемик KG" с разрешением преподавания в начальных классах. То есть теперь мы можем работать с детьми от 5 до 11 лет.

При этом мы не отказываемся от "Академии роста", которая нам многое дала, и мы так дальше и планируем в каждом классе проводить ментальную арифметику. В первом и втором классах – это будет обязательный предмет, в третьем и четвертом классах – скорочтение, запоминание текста и понимание его. Плюс мы еще вводим со второго класса IT-обучение. Кроме этого, мы делаем акцент на языках: обязательно кыргызский, английский и русский языки. У меня вообще идея, чтобы у нас уроки физкультуры проходили только на кыргызском языке, уроки музыки тоже на кыргызском. Почему я это говорю? В основном, у нас русскоязычные дети разных национальностей, но я вижу, что нужно сделать больше упор на язык.

Расскажите о ваших педагогах.

Педагоги у нас одни из самых лучших. Это и Лежнина Оксана Владимировна, и Гончарова Ирина Геннадьевна. Вот они набирают в этом году первые классы. В каждом классе будет по 16 человек. Один уже набран в силу того, что родители наших нулевиков захотели именно к ним попасть. Вообще я советую родителям ориентироваться не на школы, а именно на педагогов. Начальная школа – это именно работа педагогов.

У нас есть классный специалист – психолог и я родителям обещаю, что он будет все время сопровождать наших учеников. Ведь у каждого родителя есть страх по поводу того, как их дети после учебы в нашей школе перейдут в другое учебное учреждение. Не будет ли для них это психологической травмой. Мы этот вопрос рассмотрели основательно, и я вам скажу, что дети будут готовы к этому. По крайней мере, мы учим детей тому, чтобы они могли сами обучаться. А вообще я надеюсь, что, когда мои первоклассники закончат четвертый класс, мы построим полноценную школу.

Сколько всего детей в вас обучаются?

Ну, вот вчера мы выпустили нулевой класс в количестве 45 учеников, плюс 13 пятилетних детей, которые остаются и которые составят костяк следующего нулевого класса. Возможно, мы возьмем еще 5 человек к ним, чтобы в группе было 18 учеников, так как именно в нулевых классах бывает текучка из-за либо переездов родителей, либо еще по каким-то причинам.

У вас школа полного дня?

Да, школа полного дня. То есть дети будут находиться здесь с 8 утра до 7 часов вечера. Это мы обсуждали с коллективом и решили, что обучающая программа будет до 5 часов, а уже после и до 7 часов здесь будет находиться дежурный педагог. Родители могут забирать детей и в 5 часов, но бывают иногда и обстоятельства, особенно, зимой, когда не успевают к этому времени. Поэтому для них предусмотрены дополнительные 2 часа.

Также хочу сказать, что для детей до 6 лет здесь четырехразовое питание, а для школьников – трехразовое. То есть дети приходят в 8 часов и вначале у них завтрак. Затем идут четыре урока подряд, обед и прогулка. После выполнение домашнего задания и плюс кружковая работа. Мы предлагаем родителям такие кружки, как шахматы, самбо, театральная студия, где будут и танцы, и актерское мастерство, народно-прикладное творчество, например, работа с войлоком, бисером и так далее, робототехника и музыка. Мы как провели переговоры с музыкальной школой №4 рядом с нами, в которой согласились поделиться своими специалистами. И именно мы делаем акцент на кыргызские духовые инструменты плюс комуз.

А есть то, чего вам не хватает?

Да бывает, что чего-то не хватает, но мы всегда работаем над этим. К примеру, на нашей детской игровой площадке мы хотим установить тренажеры, и мы сейчас прорабатываем этот вопрос.

Тем не менее, на сегодняшний день нам не хватает большого актового зала. Пока это моя мечта.

Предусмотрена ли у вас летняя школа?

Да, с 3 июня у нас начал работать летний лагерь. Но, помимо этого, родители, чьи дети должны пойти в первый класс, приводят своих чад для того, чтобы мы их подготовили к школе. Особенно, это касается детей, пришедших из государственных садиков, но это не вина госсадиков. Там тоже хорошие педагоги, но в каждой группе в этих детских садах очень много детей и это отражается на качестве обучения.

У нас обучение, как говорится, на любой карман. Есть обучение полного дня, где предусмотрены и академические знания, и прогулки, и кружки и так далее. Также есть второй вариант с другой ценовой политикой, когда дети будут интенсивно обучаться только по три часа. Есть также более бюджетный вариант – обучение три раза в неделю по полтора часа. То есть мы готовы помочь родителям с различными финансовыми возможностями.

Хочу также отметить, что зачастую в других школах, к примеру, я видела, что обучение стоит 18 тысяч сомов, родители платят, а потом выясняется, что за дополнительные кружки надо доплачивать отдельно. У нас же все включено в одну цену и для родителей нет никаких неожиданностей.

Расскажите о ваших планах?

Когда мы обсуждали с коллективом, в чем будет особенность нашей школы. Так, одним из предложений было сделать школу на английском языке обучения. Это хорошая идея и со временем мы хотим так и сделать. Тем более это востребовано. Но вообще я хочу сделать наше учебное заведение – школой домашнего типа с небольшим количеством учеников и ориентированной исключительно на качественное образование, где все дети хорошо знают друг друга и каждого своего учителя. Чтобы родители могли расспросить про своих детей не только учителей, но и их одноклассников.

Да, у нас сейчас замечательные школы строятся и меня это радует. Государство помогает, дает кредиты под низкие проценты, но не все дети готовы к крупным школам. Поэтому у нас немного другая ситуация, когда из-за небольшого количества детей мы имеем возможность найти подход к каждому ребенку.


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URL: https://www.vb.kg/437531
Теги:
дети, школа, Бишкек
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