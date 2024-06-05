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Стало известно, почему Казахстан убрал режим талибов из списка террористов

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На встрече с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на ситуации в Афганистане и прокомментировал фактическое признание режима талибов.

По мнению главы Казахстана, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи.

"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором", – сказал Токаев.

Отмечая важность скоординированной позиции стран ОДКБ в данном вопросе, Президент призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

28 мая президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на наличие крупных проблем в Афганистане, талибы имеют реальную власть в стране, поэтому с ними надо выстраивать отношения. Ранее зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия близка к полноформатным отношениям с талибами. По его словам, история за 20 лет совершила множество "пируэтов". "В начале 2000-х талибы считались террористами, а американцы - партнерами в борьбе с экстремизмом. Сейчас все изменилось", - подытожил Медведев.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/437534
Теги:
Казахстан, Талибан
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