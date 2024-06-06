Нурлан Мотуев: Камчыбек Ташиев мой кумир

Бывший "угольный король" Нурлан Мотуев в интервью "Азия Ньюс" заявил, что глава ГКНБ Камчыбек Ташиев является для него кумиром.

"Я считаю Камчыбека Ташиева своим кумиром. Мои все усилия направлены на общественную поддержку председателя ГКНБ. Я полностью поддерживаю действия президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в борьбе с коррупцией и противоправными действиями. В свое время я выступал в их поддержку по вопросу "Кумтора" и теперь разделяю их взгляды.

Поэтому каждое мое действие считаю помощью им. Поэтому я помогаю по мере возможности всем обманутым мошенниками гражданам возвращать их деньги", - заявил Мотуев.