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В Бишкеке выявлены 16 иностранцев, нарушивших сроки пребывания в КР

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ГКНБ выявил 16 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в различных сферах предпринимательской деятельности с просроченными сроками пребывания на территории Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, иностранные нарушители переданы в территориальные подразделения ОВД КР для привлечения к соответствующей административной ответственности, в т.ч. в отношении пригласивших их в КР лиц и организаций.

Компетентными органами продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по пресечению нелегальной миграции.

ГКНБ совместно с МВД в период 3 по 9 июня проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий республиканского масштаба под условным наименованием "Нелегал-2024", направленных на выявление и пресечение каналов незаконной миграции на территории страны.


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URL: https://www.vb.kg/437546
Теги:
ГКНБ, МВД, трудовая миграция, Бишкек, Кыргызстан
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