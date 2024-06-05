В Бишкеке выявлены 16 иностранцев, нарушивших сроки пребывания в КР

ГКНБ выявил 16 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в различных сферах предпринимательской деятельности с просроченными сроками пребывания на территории Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, иностранные нарушители переданы в территориальные подразделения ОВД КР для привлечения к соответствующей административной ответственности, в т.ч. в отношении пригласивших их в КР лиц и организаций.

Компетентными органами продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по пресечению нелегальной миграции.

ГКНБ совместно с МВД в период 3 по 9 июня проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий республиканского масштаба под условным наименованием "Нелегал-2024", направленных на выявление и пресечение каналов незаконной миграции на территории страны.