ГКНБ: Казахский предприниматель объявлен в розыск за финансирование ОПГ

По факту финансирования ОПГ Камчы Кольбаева объявлен в розыск казахский предприниматель, владелец компании "Вертекс Голд" - Джуманбаев Владимир Викторович. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем, установлены факты финансирования деятельности ОПГ т.н. "вора в законе" К.Асанбека входившего в международную преступную группировку "Братский круг" со стороны одного из крупных бизнесменов РК - Джуманбаева Владимира Викторовича.

Так, В.Джуманбаев зная о преступной деятельности Кольбаева в систематическом получении последним денежных средств от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства, осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, а также о неоднократной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления по статьям "убийство", "похищение человека" и "организация преступного сообщества (преступной организации)", в целях получения поддержки, покровительства на территории КР для ведения совместных бизнес проектов, установил связь т.н. "вором в законе" Камчы Кольбаева.

В частности, В.Джуманбаев будучи владельцем на территории КР компании ОсОО "В.Г.К.", занимающейся добычей золота, обогащением руд и драгоценных металлов, в период с 2021 по 2023 годы ответственные работники золотодобывающей компании в качестве финансирования деятельности ОПГ по указанию В.Джуманбаева ежемесячно передавали по 1 млн. сомов Камчы Кольбаеву.

При этом В.Джуманбаев неоднократно проводил досуг и встречи с Кольбаевым на территории центра отдыха "Барс" расположенного на территории Иссык-Кульской области, куда прибывал частными самолетами.

Следует отметить, что в рамках расследования досудебного производства установлены факты внесения ложных сведений добычи золотосодержащей руды и отчетных данных в государственные органы КР, в целях сокрытия реальных показателей доходов в деятельности компании ОсОО "В.Г.К.", которая влечет ущерб республиканскому бюджету в особо крупном размере.

На основании собранных материалов в отношении В.Джуманбаева постановлением Октябрьского районного суда г.Бишкек заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также объявлен в розыск, том числе межгосударственный и по линии НЦБ "Интерпола" для привлечения к уголовной ответственности.