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Полярный день и уникальная культура в Певеке

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- Назгуль Абдыразакова
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Мы продолжаем делиться своими впечатлениями от пресс-тура по северному российскому городку Певек, организованного Росатомом. Напомним, в этом мероприятии приняли участие журналисты из Кыргызстана, Узбекистана, Индонезии, Ганы, Южной Африки и Индии.

Этот небольшой городок на Чукотке удивил нас своей уникальностью и гостеприимством. В ходе насыщенной программы мы не только увидели жизнь на краю земли, но и познакомились с инновационными проектами, местной культурой и традициями.

Плавучая атомная электростанция

Одним из первых точек нашей поездки стало посещение единственной в мире плавучей атомной электростанции. Эта инновационная платформа, дрейфующая в холодных водах, обеспечивает электроэнергией и теплом Певек и окрестности. Оказавшись на борту, мы ощутили масштабы и значимость этого проекта, который действительно меняет жизнь людей в таких отдаленных уголках страны.

Жизнь в Певеке

Певек встретил нас с доброжелательностью, присущей его жителям. Город живет в условиях полярного дня, который длится с 18 мая по 27 июля. Представьте себе, ночь здесь светла, как день, что поначалу немного сбивает с толку. Люди здесь открытые и дружелюбные, с готовностью рассказывают о своих буднях. Мы встретились с местными жителями, которые поделились с нами своими историями и рассказали, каково это – жить в таком уникальном месте. Дома в Певеке строятся на сваях, чтобы противостоять суровым природным условиям. Продукты здесь стоят дорого, что связано с трудностями доставки в столь удаленный уголок России. Летняя погода оказалась обманчивой – на улице было достаточно прохладно, и мы все ходили в куртках и сапогах, испытывая на себе силу местных ветров.

Чукотская культура

Нас также познакомили с колоритной чукотской культурой. Местный народный ансамбль исполнил народный танец, и продемонстрировал горловое пение. Это было интересное зрелище, которое позволило нам прикоснуться к древним традициям и культуре этого региона.

Образование и условия для детей

Мы посетили единственную школу в Певеке, где созданы хорошие условия для обучения детей. Школьники получают качественное образование и затем уезжают в другие города России для продолжения учебы в вузах.

Приятный сюрприз

Одним из самых приятных моментов поездки стал визит на местную почту. Нас встретил дружный коллектив, угостивший чаем и блинами. Нам дали возможность отправить письма в любую точку мира, чем мы и воспользовались.

Незабываемые впечатления

В последний день нашей поездки нас угостили местным деликатесом – олениной. Этот необычный ужин стал отличным завершением нашего пребывания на севере России. Я уверена, что каждый из участников пресс-тура запомнит эту поездку на всю жизнь, так как Певек показал нам свою уникальность, гостеприимство и жизнестойкость.


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URL: https://www.vb.kg/437554
Теги:
Индия, Индонезия, Россия, Узбекистан, Кыргызстан, путешествия, Африка
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