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Интервью с главой ОАО "Кыргыз почтасы" Маратом Черикчиевым

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- Бакыт Басарбек
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Председатель правления ОАО "Кыргыз почтасы" Марат Черикчиев в интервью нашему изданию рассказал о планах на этот год, о кардинальных преобразованиях в компании, благодаря которым значительно увеличился почтовый обмен.

- Марат Жолдошбекович, госпредприятие "Кыргыз почтасы" стало акционерным. Какие изменения это привнесло в его деятельность?

- Безусловно, этот шаг принес значительные выгоды компании, позволил предприятию стать более гибким и конкурентоспособным на рынке, открыл новые возможности для развития и привлечения инвестиций. Ключевым моментом после преобразования стало принятие стратегического плана развития на 2022-2033 годы, который предусматривает улучшение финансового состояния и качества обслуживания, расширение деятельности и укрепление позиций на международном уровне, экологическую устойчивость, модернизацию инфраструктуры. Для достижения этих целей мы провели комплексную реорганизацию внутренней структуры и управления, включая централизацию финансовых потоков, формирование региональных департаментов и усиление контроля и учета, повышение заработной платы до 100. Все эти изменения направлены на повышение эффективности и конкурентоспособности "Кыргыз почтасы", что способствует успешному выполнению стратегического плана развития.

- Расскажите о проекте "Почта-Банк".

- Проект "Почта-Банк" предусматривает расширение доступа к финансовым услугам для населения, включая жителей отдаленных регионов страны, через широкую сеть почтовых отделений ОАО "Кыргыз почтасы". Начиная с 2023 года, ОАО "Кыргыз почтасы" проводит мероприятия по созданию "Почта-Банка" на территории республики совместно с партнерами. В рамках этого сотрудничества рассмотрены планируемые направления работы "Почта-Банка", включая кредитование экспортно-импортной деятельности, стимулирование инвестиций для предпринимателей, предоставление широкого спектра банковских услуг, включающих в себя сберегательные счета, кредитные услуги, денежные переводы, услуги интернет-банкинга и многое другое.

- Поделитесь планами на 2024 год.

- Планы большие. Это - увеличение международных почтовых отправлений в страну и повышение качества доставки, увеличение международных почтовых отправлений из КНР в страны Центральной Азии и развитие трансграничной торговли, открытие логистического хаба в Оше, расширение сотрудничества почтовых служб между Китаем и нашей страной для развития трансграничной электронной торговли и активизации продвижения ускоренного пропуска почты. То есть благодаря "зеленому коридору", кроме развития товаров электронной коммерции, также будет осуществляться перевозка грузов, где оператором выступает ОАО "Кыргыз почтасы".

С учетом стратегии развития ОАО "Кыргыз почтасы" на 2022-2033 годы стараемся привлечь инвестиции, уже заключено соглашение о сотрудничестве с одной из ведущих компаний, специализирующейся на разработке передовых информационных технологий. Совместно разрабатывается широкий спектр продуктов и услуг, к примеру, планируется модернизация отделений связи почты в мультифункциональные объекты, включая реновацию существующих и внедрение новых услуг. Хотим открыть 3 пилотных отделения связи в соответствии с этим проектом.

В планах и строительство склада площадью более 3000 кв. метров класса А, где будет осуществляться обработка товаров для быстрорастущего сектора электронной коммерции. Он станет ключевым элементом в логистической цепочке для обработки и распределения товаров онлайн-торговли благодаря его уникальным возможностям и современным стандартам эксплуатации, включая современные стеллажи, офисные помещения. Присвоение складу статусов временного хранения, таможенного склада и места международного почтового обмена дополнительно усилит его привлекательность для компаний, занимающихся электронной коммерцией, обеспечит полную интеграцию в международные торговые потоки.

В стратегии компании мы уделяем внимание повышению мотивации сотрудников не только за счет увеличения заработной платы, но и через систему обучения и развития персонала. И гордимся тем, что в начале 2024 года уже осуществили этот шаг, повысив им заработную плату. Постоянное обучение и повышение квалификации играют ключевую роль в развитии наших сотрудников и повышении эффективности их работы. Поэтому в планах предусмотрены программы обучения, тренинги и семинары, которые помогут нашим коллегам развивать свои профессиональные навыки и быть в курсе последних тенденций в почтовой отрасли. Этот подход позволит не только поддерживать высокий уровень мотивации среди персонала, но и обеспечить более качественное обслуживание наших клиентов, что является одной из наших ключевых целей.

ОАО "Кыргыз почтасы" планирует расширить свою деятельность и запустить автобусные перевозки под брендом "Post Bus", а также предложить отправление почтовых отправлений. Это новое направление деятельности позволит нам предоставить не только транспортные услуги для жителей и туристов Кыргызстана, но и возможность отправки почтовых грузов и писем через автобусный маршрут. Таким образом, клиенты смогут воспользоваться удобной услугой отправки почты и грузов вместе с перевозкой пассажиров, что сделает процесс отправки и получения почтовых отправлений более эффективным и доступным.

ОАО "Кыргыз почтасы" совместно с администрацией Нарынской области ведет ряд проектов, направленных на развитие торговых связей между Кыргызстаном и Китаем. Основной акцент делается на импорте и экспорте экологически чистой продукции через средства электронной коммерции. Этот подход позволяет обеим сторонам расширить рынки сбыта и обеспечить доступ к экологическим товарам. В рамках проекта осуществляется организация логистики для эффективной доставки товаров, что способствует укреплению бизнес-связей и содействует развитию экономики обеих стран.

- Как вы представляете работу современной почты?

- Современная почта сегодня - не просто система доставки писем и посылок, а полноценный сервис, соответствующий потребностям современного общества. Она является ключевым компонентом инфраструктуры, обеспечивая широкий спектр услуг - от электронной почты и онлайн-покупок до финансовых операций и услуг по упаковке и доставке.

Цифровизация и автоматизация стали неотъемлемой частью ее работы. Благодаря цифровым системам учета и информационным киоскам клиенты могут отслеживать отправления и оплачивать услуги онлайн. Мульти-сервисные функции - еще один важный аспект современной почты. Отделения связи предоставляют не только услуги почтовой доставки, но и широкий спектр дополнительных сервисов, включая оплату коммунальных услуг, банковские операции и продажу товаров.

Безопасность и защита данных становятся все более важными в условиях цифровизации. Почта внедряет системы шифрования и защиты персональных данных, обеспечивая надежность и сохранность информации клиентов. Ведется работа и по созданию условий для населения в отдаленных районах, где обеспечивается доступность к товарам электронной коммерции. Открытие мультимодальных центров обслуживания становится приоритетом, предоставляя широкий спектр услуг для поддержки малых и средних предпринимателей. Таким образом, современная почта не только обеспечивает эффективную доставку почтовых отправлений, но и способствует развитию экономики и повышению качества жизни граждан, предлагая им удобные и доступные сервисы.

- Расскажите про международное сотрудничество?

- В 2023 году наше предприятие продолжило активное развитие и расширение своих возможностей для реализации международных проектов. Особенно хочу выделить ряд успешных проектов, которые реализуются с Китаем. Эти проекты не только способствуют укреплению наших взаимовыгодных отношений, но и создают благоприятные условия для потенциальных инвесторов. Подписано двухстороннее соглашение между Кабинетом Министров республики и Народным правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР для развития трансграничной электронной торговли и ускорения процедур в перемещении международных почтовых отправлений. Оно предусматривает создание "зелёного коридора" для транспортных средств почтовых служб двух стран.

Для реализации прямого почтового обмена между нашей страной и Китаем ОАО "Кыргыз почтасы" совместно с подразделением Почты Китая СУАР открыло представительство в СЭЗ в Кашгаре, где будет осуществляться прием, обработка и доставка международных отправлений в обе стороны. Запущена совместная транспортная компания между ОАО "Кыргыз почтасы" и логистическим оператором Почты Китая для обслуживания "зеленого коридора" между местом международного почтового обмена Кашгар и местом международного почтового обмена Бишкек. В марте 2023 года совершен первый прямой наземный почтовый обмен с Почтой КНР через КПП"Торугарт" в тестовом режиме по направлению КНР - Кыргызстан.

В рамках инициативы "Две страны, два парка" между ОАО "Кыргыз почтасы", СЭЗ "Нарын" и СЭЗ "Кашгар", СУАР КНР в январе 2024 года с участием Председателя Кабинета Министров Акылбеком Жапаровым была открыта бондовая зона площадью 7500 кв. м, ставшая генератором развития электронной коммерции и экспорта отечественной продукции на рынок Китая. Также подписано соглашение о сотрудничестве с одной из международных компаний по реконструкции почтовых отделений ОАО "Кыргыз почтасы". Для активизации услуг по обмену почтовыми отправлениями подписаны соглашения по сервисам ЕМS, epacket между ОАО "Кыргыз почтасы" и China Postal Express & Logistics Corporation (КНР). Одобрена заявка на грантовую помощь на сумму более 7,5 млн долларов по проекту "Электромобили и электрозарядные станции от Корейского агентства по международному сотрудничеству".

Также открыты представительства ОАО "Кыргыз почтасы" за рубежом. Теперь имеются места международного почтового обмена в Эстонии и Латвии. Официальное открытие представительства в Австрии состоялось 4 декабря. На сегодняшний день ведется работа по открытию представительства ОАО "Кыргыз почтасы" в Германии. Место международного почтового обмена за рубежом позволит сократить сроки доставки и повысить качество предоставляемых услуг по стандартам Всемирного почтового Союза.

С марта 2023 года открыто единое место таможенного оформления на базе филиала ОАО "Кыргыз почтасы" Центра международных почтовых отправлений и логистики. Для развития электронной коммерции в стране заключены соглашения с маркетплейсами Ozon и AliExpress по приему, обработке, пересылке и доставке отправлений с товарным вложением. Ожидается, что в 2024 году объем почтовых отправлений вырастет в 9 раз по сравнению с предыдущим годом.


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URL: https://www.vb.kg/437556
Теги:
Кыргызпочтасы, Кыргызстан
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