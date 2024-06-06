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Перед нами предстала не другая страна, а другой мир

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Посол Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь на встречах с кыргызстанцами - студентами, учеными, деятелями культуры, представителями разных профессий постоянно упоминает о повышении благополучия китайского народа и о концепции "чистые воды и зеленые горы – бесценное сокровище", которую Председатель КНР Си Цзиньпин призвал все общество активно распространять и претворять в жизнь. Признаться, до недавней поездки в Китай для меня эти слова оставались просто словами дипломата. Но совершенно другое восприятие произошло, когда мне удалось воочию увидеть и осознать, что на самом деле означает эта китайская концепция. В этих словах звучит забота о жизни народа, ставящая в центр внимания человека, понимание законов гармоничного сосуществования человека и природы.

Держим путь в Кульджу

Наш путь в Синьцзян лежал через Казахстан. Из Алматы в китайскую Кульджу ходят автобусы. От южной столицы Казахстана до границы - добрых 300 километров. Благодаря равнинной местности путь прямой, а новая бетонная дорога, разделенная стальными парапетами, делает ее более безопасной и комфортной. Весь световой день мы потратили на дорогу. Наш водитель, видимо, следовал поговорке: "поспешить – людей насмешить", он явно не торопился, часто останавливался, чтобы забрать пассажиров, долго обедал. Немало времени отняла и процедура перехода казахстанско-китайской границы.

Кстати, о контрольно-пропускном пункте "Хоргос". КПП, казалось бы, звучит казенно и обыденно. На деле же это целый городок: сотни аккуратно выстроенных легковушек, ждущих отправки, логистический центр, большие грузовики в очереди, длиннющие заборы с колючей проволокой и сам пункт пропуска, огромный, чем-то напоминающий зал аэропорта или вокзала. Проверяют досконально, по нескольку раз.

Когда, наконец, граница была пройдена, перед нами предстала не другая страна, а другой мир. Китайская трасса отличается от наших привычных междугородних дорог, по обочинам которых либо горы, либо степи с полынью. Во-первых, от границы до Кульджи дорога по 2-3 полосы в каждую сторону. Качество асфальта – тема для отдельного разговора. Во-вторых, вдоль всего пути густо высажены деревья. Уверен, что китайские озеленители готовы поспорить с любым по поводу точности расстояния между деревьями. Если они скажут, что 1 метр 50 сантиметров, так оно и есть!

За "зелеными заборами" - либо дома, либо поля. Правда, многоквартирные высотки, частные жилища имеют скромный архитектурный вид и неброскую цветовую окраску. Преобладают белый, песочный, бежевый, местами серый цвет. Но мы не увидели ни одного дома с покосившейся крышей или балконы с развешанным бельем и старой мебелью. Что касается ландшафта, то он равнинный, с множеством лесов и полей.

Окна и двери Казанчи открыты гостям

За окном 14-го этажа отеля предстал город Кульджа, или Инин по-китайски. Он оказался, по местным меркам средней высоты. В ближайшей высотке я насчитал 18 этажей. Улицы буквально окутаны густой зеленью. Деревья таких же пород, как в Бишкеке: тополь, карагач, клен, грецкий орех, дубы, но все ухоженные. Центральные улицы широкие, разделенные. Кто бывал в Синьцзяне, наверняка заметил, что на обочине большинства улиц запрещено парковать автомобиль. Обычно паркуют на пешеходных зонах, которые там очень широкие.

Конечно, как и любой город Кульджа имеет свои особенности. Так, на центральных улицах не видно столбов электролиний. Видимо, они проведены под землей. На тротуарах вместо бетонной брусчатки уложены гранитные плитки. Нет арыков, полив – капельный. Пространства между проезжей частью и пешеходной зоной засажены настолько плотно живой изгородью и деревьями, что перед закатом тротуары становятся темными от их теней. Привлекают внимание остановки общественного транспорта с мощными металлическими ограждениями. Автобусы останавливаются очень точно: двери подходят к проемам для посадки и высадки пассажиров. Подобные ограждения обеспечивают безопасность людей от случайных аварий.

В городе не наблюдается хаотичной застройки. Каждая из строительных компаний возводит несколько в основном 5-7-этажных домов по своему проекту, в одном цвете. Во дворах разбиты палисадники, тротуары, обустроены парковки, детские площадки и традиционное обилие зеленых зон.

В Кульдже сохранена и старая часть города. Это - знаменитый район Казанчи. Его так и называют: туристическая зона древнего города. Казанчи – это китайский мастер-класс на тему "как увидеть потенциал в туризме". Лет 16 назад кто-то смекнул, что из старого квартала можно сделать туристический объект. В прошлом наличие мастеров-краснодеревщиков и соседская зависть сделали свое дело. Видимо, каждый житель старался перещеголять соседа в убранстве домов. В итоге получилось, что в Казанчи ворота и окна одно краше другого.

Городские власти уложили качественный асфальт на самых узких улочках, обновили коммуникации. Предприимчивые жители сделали капремонт, сохранив историческую архитектуру дворов, и стали ждать гостей. Туристы не заставили себя долго ждать, в том числе из центральных провинций Китая. Всем интересно переночевать в гостевых домах, отведать блюда местной кухни, увидеть традиционные уйгурские танцы и прокатиться в конной упряжке по узким улочкам, где преобладает синий цвет: на воротах, окнах, заборах… Хозяин одного из таких гостевых домов признался, что в сезон может заработать в месяц до $3 тысяч.

В сфере туризма заняты не только местные уйгуры. Город оказался многонациональным. Здесь мирно сосуществуют китайцы, казахи, татары, дунгане и даже русские.

Маленький народ с собственной письменностью

Приезжаем в неприметное белое четырехэтажное здание. Здесь расположилась редакция газеты "Чапчал". С языка народа сибо название переводится как зернохранилище. И эта газета действительно выполняет функцию зернохранилища. Только в отличие от зерен, оно хранит "духовные зерна" немногочисленного народа сибо. Газета "Чапчал" на родном языке, имеющем собственный (!) алфавит, и китайскими иероглифами пишет о жизни в Чапчал-сибоском уезде. Благодаря газете народ сибо, численность которого в уезде около 20 тысяч человек, а численность всего народа сибо – около 200 тысяч, сохраняет свой язык, культуру, традиции.

Самое интересное – во внутреннем дворе редакции журналисты организовали музей под открытым небом, где хранятся печатные станки с 50-х годов прошлого столетия.

Этот маленький народ уделяет серьезное внимание сохранению своей культуры и истории. Кроме собственной газеты, здесь развивают стрельбу из лука. Оказывается, сибо славится своими лучниками. В уезде есть даже спортивная школа, где юноши и девушки профессионально занимаются стрельбой и мечтают выиграть олимпиаду.

В уезде есть крепость, где когда-то предки сибо охраняли западные границы Китая. Кстати о предках. Оказалось, историческая родина народа, отнюдь, не Синьцзян. Около 200 лет назад его предки перекочевали сюда с северо-востока тогдашней империи Цин.

Язык сибо фонетически отдаленно похож на монгольский. Народная музыка и танцы очень напоминают казахские и кыргызские мотивы. Традиционные мужские костюмы схожи в деталях с бурятскими и калмыцкими.

(Продолжение следует).

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Фото автора

Источник: silunews.kg


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URL: https://www.vb.kg/437557
Теги:
Китай, Центральная Азия, Кыргызстан
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