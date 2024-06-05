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Двойные стандарты, как основа политики США

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- Азиз Осмонов
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Пока США пытаются диктовать другим странам свою демократию и учить, как правильно соблюдать права человека и СМИ, у себя на родине они придерживаются иной позиции. 4 июня известного эксперта, офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера сняли в США с самолёта, не дав ему вылететь в Россию на ПМЭФ-2024.

Правительство его страны, как заявил Риттер, не только запретило ему вылет в Россию, но и конфисковало паспорт (видимо, по всем канонам демократии).

В лучших традициях политики двойных стандартов в западных демократиях сформировано два режима свободы слова - согласующийся и несогласующийся с целями осуществляемой государством политики.

С одной стороны Госдеп США ратует за свободу слова "Азаттык" и других СМИ в том же Кыргызстане, продвигающих интересы США. С другой - блокирует англоязычные страницы одного из сайтов МИА "Россия сегодня" Arctic.ru, посвящённой российскому присутствию в Арктике в сети Facebook, лоббирует запрет на вещание СМИ РФ на территории большинства стран СНГ и исключает из сетки вещания в США в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелесе и Чикаго телеканала RT.

Отправная точка всех действий властей США - сохранение контроля над своей страной и народом и доминирования в мире. Средства - любые, включая манипулирование общественным сознанием под предлогом "войны с дезинформацией".

"Американская пресса, стоявшая в свое время на страже демократии, теперь стала лишь пустой и беззубой оболочкой, которой пользуются, как надеваемой на руку марионеткой, спецслужбы и партийные функционеры в США. СМИ страны - самая слабая часть упомянутого "комплекса", на которую удобно списывать "чужие грехи", - высказываются о происходящем в стране американские аналитики. Эта позиция относится и к правам человека.

На этом фоне все разговоры о свободе слова и беспристрастности западной журналистики звучат как минимум иронично. Американский Госдеп учит другие страны, как можно "оппозиционнее" высказывать мнение в СМИ, у себя же цензуру прикрывает безопасностью, а инакомыслие, идущие в противоречие их госполитике – задержаниями и запретами.


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URL: https://www.vb.kg/437561
Теги:
США, цензура, Кыргызстан, политика
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