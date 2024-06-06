Акыйкатчы КР и ООН усилят работу по поддержке беженцев

Заместитель Акыйкатчы (Омбудсмена) КР Жанибек Жоробаев и глава Национального офиса УВКБ ООН в КР Елена Гусева договорились об усилении взаимодействия по защите прав и свобод беженцев, а также лиц, ищущих убежище.

По итогам встречи Институтом Акыйкатчы и УВКБ ООН в КР подписан документ о совместных мероприятиях на ближайшую перспективу.

Отметим, в документе также предусмотрена совместная оценка нужд и потребностей беженцев, лиц, ищущих убежище, и лиц без гражданства.

Жэоробаев выразил признательность главе Национального офиса УВКБ ООН в КР за содействие в защите прав и свобод человека в КР.

Жоробаев подчеркнул, что институт на постоянной основе проводит мониторинг защиты прав и свобод этнических кыргызов, которые переселились из других стран.