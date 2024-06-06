Нурланбек Шакиев ознакомился с генпланом развития городов Физули и Шуша

Парламентская делегация во главе с торага Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым посетила город Физули в рамках официального визита в Азербайджанскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, сначала торага ознакомился с международным аэропортом города. Данный объект, обслуживающий 200 человек в час, был построен в течение 8 месяцев. Протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 3000 метров, аэропорт оснащен необходимым современным оборудованием.

Затем руководители органов местного самоуправления представили вниманию парламентской делегации во главе с Нурланбеком Шакиевым информацию о ходе реконструкции города и прилегающих к нему территорий. В частности, был показан новый вид города, эскизы и проекты будущего административного центра, городского парка и других важных объектов.

Кроме того, торага побывал в городе Шуша, ознакомился с историко-культурными достопримечательностями города и получил информацию о проводимых работах по его восстановлению.

Отметим, что президент Садыр Жапаров в ходе своего государственного визита в Азербайджан также посетил города Физули и Агдам, где заложил капсулу в фундамент школы, строящейся в качестве подарка братскому народу от Кыргызстана.