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Нурланбек Шакиев ознакомился с генпланом развития городов Физули и Шуша

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Парламентская делегация во главе с торага Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым посетила город Физули в рамках официального визита в Азербайджанскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, сначала торага ознакомился с международным аэропортом города. Данный объект, обслуживающий 200 человек в час, был построен в течение 8 месяцев. Протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 3000 метров, аэропорт оснащен необходимым современным оборудованием.

Затем руководители органов местного самоуправления представили вниманию парламентской делегации во главе с Нурланбеком Шакиевым информацию о ходе реконструкции города и прилегающих к нему территорий. В частности, был показан новый вид города, эскизы и проекты будущего административного центра, городского парка и других важных объектов.

Кроме того, торага побывал в городе Шуша, ознакомился с историко-культурными достопримечательностями города и получил информацию о проводимых работах по его восстановлению.

Отметим, что президент Садыр Жапаров в ходе своего государственного визита в Азербайджан также посетил города Физули и Агдам, где заложил капсулу в фундамент школы, строящейся в качестве подарка братскому народу от Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/437564
Теги:
Азербайджан, парламент, спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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