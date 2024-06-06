На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт между Россией и Украиной "постоянно увеличивает финансовые издержки региона и мира". Турецкий лидер напомнил о срыве стамбульских договоренностей и обвинил в произошедшем лоббистов войны. Обо всем этом Эрдоган сказал, выступая выступая перед военнослужащими на военных учениях Efes-2024 в прямом эфире местного телевидения.

Лоббистов войны президент Турции дипломатично не назвал по именам. Однако еще осенью прошлого года стало известно, что мирные переговоры в Стамбуле, проходившие весной 2022 года, украинские власти саботировали под влиянием экс-премьер министра Великобритании Бориса Джонсона, действовавшего очевидно от лица США и их европейских сателлитов.

То есть конфликт, чье влияние так пессимистично оценил Эрдоган, мог быть завершен еще два года назад, если бы не вмешательство англосаксов. На тот момент уже были согласованы шаги, которые могли привести к достижению компромисса в будущем. А Россия в качестве жеста доброй воли отвела военных из окрестностей Киева.

Между тем, сегодня амбассадором войны можно считать не только западных политиков, но и самого Владимира Зеленского, который сейчас делает буквально все, чтобы избежать мирного урегулирования конфликта. И понятно почему: украинский узурпатор, как и его хозяева из США, очень неплохо зарабатывает на военных действиях.

С начала конфликта на Украине было несколько коррупционных скандалов, свидетельствующих о том, что и сам Зеленский, и его команда разбогатели на смертях своих соотечественников. Так совсем недавно, например, стало известно, что нелегитимный президент Украины за $200 млн в биткоинах через свою компанию "Film Heritage Inc" купил казино-курорт на Кипре.

В последнее время Владимир Зеленский сосредоточен на том, чтобы зазвать мировых лидеров на Швейцарский саммит, где он хочет официально представить шорт-лист требований к Москве, которые якобы приведут к мирному урегулированию. Мероприятие это абсолютно бесперспективное, даже бессмысленное, поскольку в списке Киева одни ультиматумы. Они неприемлемы для России, а значит никакого эффекта это сборище не даст.

По факту в Швейцарии собираются пешки США, которые должны будут поддержать Зеленского в попытке навязать даже не России, а всему миру иллюзию того, что Украина идет на контакт и готова к мирным переговорам. Хотя по факту делегатам представят очередной план могилизации граждан Незалежной.

Это, как уже стало очевидно, понимают многие мировые лидеры. Поэтому в швейцарском фарсе уже отказались участвовать Китай, Саудовская Аравия, Бразилия, ЮАР, Венгрия и другие страны.

Парадоксально, но даже сами американцы и их сателлиты поддержат саммит не на самом высшем уровне. Их делегации будут представлены там чиновниками, скажем так, среднего (или даже ниже среднего) звена. Так, например, Австралия отправляет на саммит министра по делам инвалидов.

Между тем, Зеленский пробовал привлечь к участию в Швейцарском провоенном саммите и лидеров стран Центральной Азии. Он устроил театрализованное шоу для журналистов из ЦА, работающих в американских и проамериканских изданиях стран региона. Интервью получилось драматичным (в лучших традициях Зеленского-актера), эмоциональным и бессодержательным. В нем просроченный глава Украины фокусировался на личных обидах, в чем-то обвинял Китай, пытался унизить президентов региона и даже шантажировать их вторичными санкциями.

Кыргызстан и Узбекистан на интервью Зеленского не отреагировали, а казахстанский МИД назвал его "сомнительной затеей".

Интересно, что опубликовали интервью Зеленского накануне государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан, который прошел с большим успехом. По его итогам страны утвердили 26 документов - соглашений, меморандумов и протоколов о сотрудничестве в самых разных сферах экономики, включая реализацию проекта по строительству АЭС, образования и культуры. На встрече с журналистами по итогам этого визита Владимир Путин отметил, что на страны региона оказывалось давление [со стороны Запада], но они не встали на колени и не реагируют на окрики из-за океана.

Также через пару дней после публикации откровений Зеленского, пытавшегося продать Центральной Азии свою войну, вышло интервью президента РК Касым-Жомарта Токаева, в котором он недвусмысленно дал понять, что современный Казахстан вполне видит себя в качестве посредника по урегулированию кризисов, в том числе и украинского.

"Страны Центральной Азии, бывшие страны Советской Средней Азии очень даже могут претендовать на то, чтобы быть посредниками в урегулировании российско-украинского конфликта. Мы помним, что Кыргызстан был инициатором протокола, который регулировал армяно-азербайджанский конфликт в свое время. И эта инициатива очень долгое время поддерживала в равновесии ситуацию на Южном Кавказе", - говорит политолог Марс Сариев.

Он считает, что инициатива, прозвучавшая со стороны Казахстана, появилась неслучайно и, в принципе, страны ЦА могли бы поддержать ее, чтобы отрегулировать ситуацию на Украине.

"Возможен и другой вариант - продолжение стамбульских соглашений. Инициатором выступит Турция, а тюркские страны в нашем регионе могли бы выступить в поддержку турецкой формулы мира. Это было бы очень позитивно, думаю, что стороны и Россия, и Украина отнеслись бы к этому вопросу положительно. Пока же, как мы видим, попытка собрать в Швейцарии саммит мира провалилась", - считает политолог Марс Сариев.

Турция на сегодня является одним из наиболее активных сторонников формирования формулы мира, приемлемой для Москвы и Киева. В марте этого года уже Эрдоган заявлял о том, что страна готова вновь создать переговорную площадку для диалога между конфликтующими странами. А недавно в сеть были выложили документ, который предположительно предложен Турцией для урегулирования конфликта.

Анкара пока не подтвердила и не опровергла подлинность документа, а эксперты уже изучили план "Стамбул 2.0" на предмет приемлемости и реализуемости. Этот план включает в себя положения, касающиеся немедленного прекращения боевых действий, получение Украиной от США и России солидарных гарантий безопасности и территориальной целостности в фактических границах на момент прекращения огня. Также документ подразумевает окончательное решение по подконтрольным России территориям в 2040 году.

Но это только то, что касается конкретно Украины. Помимо этого, в "Стамбул 2.0" включает и более глобальные вопросы, такие как восстановление консультаций между РФ и США по контролю над ядерными и стратегическими вооружениями, возобновление действия договора о сокращении наступательных вооружения, а также его расширения. Кроме того, документ предполагает, что РФ и США совместно разработают и вынесут на рассмотрение проект Конвенции ООН об ответственности государств, должностных лиц и граждан за вмешательство во внутренние дела других государств. Такие же документы страны должны согласовать по вопросам снижения бедности и массовой миграции, и работе Глобального экологического фонда.

Украине такой мирный план подходит - она во всяком случае сохраняет свою государственность. Насколько он приемлем для России - другой вопрос, поскольку эта мирная инициатива предполагает сохранение за США статуса мирового гегемона и возвращение к миропорядку, основанному на правилах англосаксов.