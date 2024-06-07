"В Кыргызстане в 2024 году не ожидается резкого роста цен на сахар"

Запас стратегического продукта в стране остается достаточным и на сегодня составляет не менее 70 тысяч тонн. Еще 28,5 тысяч тонн сахарного песка может быть завезено по квоте, предоставленной российской стороной. Возможный рост цен на сахар в Кыргызстане может быть обусловлен только сезонным фактором и не превысит 10% от текущей стоимости. Об этом на встрече с журналистами рассказал председатель совета директоров сахарного завода "Кошой" Алмазбек Алтыбаев.

По его словам, такая тенденция наблюдается в летний период и связана с наступлением сезона консервации, к концу которого цены на сахар начинают падать. При этом эксперт подчеркнул, что вероятные ценовые изменения не будут связаны с запретом на экспорт сахара, введенным Россией и Казахстаном до конца лета для обеспечения внутренних рынков.

"Не стоит ожидать роста цен из-за мер, принятых Российской Федерацией. Ситуация на отечественном рынке стабильная. На момент введения запретов на наших складах хранилось порядка 50 тысяч тонн сахара, у импортеров – еще 30 тыс. тонн. Кроме того, Россия сохранила экспорт в ограниченных объемах для стран ЕАЭС – для Кыргызстана квота на ввоз сахара составила 28,5 тыс. тонн. В целом это количество значительно превышает уровень потребления сахара в стране. При таком соотношении спроса и предложения дефицита не возникнет и резкого роста цен не произойдет. По нашим оценкам, возможно только сезонное колебание цен в пределах 10% от текущей стоимости, связанное с наступлением сезона домашних заготовок", - говорит Алмазбек Алтыбаев.

Он добавил, что этих запасов будет достаточно до урожая нового года, и Кыргызстан, вероятнее всего, даже не воспользуется предоставленной квотой. На данный момент, цена на российский сахар на рынке составляет 70-71 сомов, отечественный стоит 72,20 сомов. С момента введения экспортных ограничений стоимость изменилась всего на 0.2%-0.3%.