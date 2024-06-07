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Главы компаний "Россети" и "НЭС Кыргызстана" обсудили совместные проекты

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Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и Генеральный директор ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" Алтынбек Рысбеков на Петербургском международном экономическом форуме обсудили выполнение заключенного ранее соглашения о сотрудничестве, перспективы совместных проектов, сообщает пресс-служба ОАО "НЭСК".

Стороны рассмотрели возможность реализации образовательных программ для персонала "НЭС Кыргызстана" в российских учебных центрах.

Представители Группы "Россети" поделились опытом применения отечественных систем автоматизации бизнес-процессов, в том числе на базе собственной платформы технологического управления РС-20.

"С компанией "НЭС Кыргызстана" нас связывает многолетнее сотрудничество, которое включает обмен опытом в сфере строительства крупных электросетевых объектов, разработки и внедрения цифровых решений. Мы готовы продолжать совместную работу, а также взаимодействовать с коллегами по вопросам подготовки высококвалифицированных кадров", – отметил Андрей Рюмин.

"Развитие двусторонних отношений энергетических компаний России и Кыргызстана расширяет перспективные возможности внедрения передовых инновационных технологий в процесс цифровизации и автоматизации надежного электроснабжения. Обучение нашего персонала в российских учебных центрах будет положительно сказываться на эффективном повышении квалификации специалистов и на стабильном развитии компании", – подчеркнул Алтынбек Рысбеков.

Между компаниями "Россети" и "НЭС Кыргызстана" в 2022 году на полях РЭН было заключено соглашение о долгосрочной стратегической кооперации. Документ предусматривает возможность реализации совместных проектов в области строительства и модернизации инфраструктуры, взаимодействие при разработке схем и программ развития электроэнергетических систем Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/437576
Теги:
НЭСК, Россия, Кыргызстан
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