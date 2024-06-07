Железная дорога "КНР-КР-РУз": в Пекине подписано важное соглашение

В Пекине подписано соглашение о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Соглашение подписали министр транспорта и коммуникаций КР, председатель Государственного комитета по развитию и реформам КНР и министр транспорта РУз.

Министр Тилек Текебаев отметил, что

"Подписание соглашения между правительствами Китая, Кыргызстана, Узбекистана о сотрудничестве в совместном продвижении железнодорожного проекта "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" – историческое и важное событие. Благодаря политической решимости Президента Садыра Жапарова и лидеров двух стран (КНР, РУз), переговорный процесс завершен, разработано технико-экономическое обоснование и начаты практические действия по реализации проекта".

Строительство железной дороги позволит Кыргызстану, Китаю и Узбекистану, а также другим странам Центральной Азии выйти на международный рынок и повысить статус региона. В то же время путь из Восточной Азии в страны Южной Европы сократится на 900 километров. Предполагается, что это значительно увеличит объем грузоперевозок, сэкономив время доставки на неделю.