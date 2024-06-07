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В Оше охранник и официант ночного клуба задержаны за сбыт наркотиков

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В Оше охранник и официант ночного клуба "Прада" задержаны за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин КР И. у Б., 2004 г.р., являясь сотрудником охраны ночного клуба, на регулярной основе занимался сбытом наркотических средств, таких как "гашиш" и "спайс". Также установлено, что подельником И. у Б. является гражданин КР Б. у А., 2005 г.р., который работая официантом, также занимался сбытом наркотических средств в ночном клубе. Их задержали и водворили в учреждение №25 города Ош при МЮ КР.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и документирование сведений о преступной деятельности других причастных лиц к указанному наркоканалу.


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URL: https://www.vb.kg/437583
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, Ош
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