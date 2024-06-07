Прошла церемония закладки капсулы под строительство нового здания ГНС

В Бишкеке состоялась торжественная церемония закладки капсулы под строительство административного здания Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в мероприятии приняли участие председатель кабмина Акылбек Жапаров, а также руководство Министерства финансов КР, Управления делами президента КР и ГНС.

По словам председателя ГНС Алтынбека Абдувапова, текущее здание, в котором расположен центральный аппарат налоговой службы, не соответствует современным стандартам: небольшие рабочие помещения и отсутствие реконструкции ограничивают возможности. Кроме того, расширение функций налоговой службы и размещение сотрудников в различных зданиях по всему Бишкеку усложняют координацию и снижают эффективность работы. Однако новое здание решит эти проблемы и создаст современную рабочую среду.

"Новое здание налоговой службы станет символом нашей приверженности инновациям и улучшению условий труда. Здесь будут созданы комфортные условия как для сотрудников, так и для гостей", - отметил А.Абдувапов.

Здание будет расположено в южной части столицы на проспекте Ч. Айтматова. Оно будет семиэтажным с общей площадью более 21 тыс. кв.м. и современной архитектурой.

С высоты птичьего полета здание будет выглядеть в уникальной форме буквы "С", символизирующей национальную валюту сом и первую букву слова "Салык". Оно также будет символизировать устойчивость и стабильность, представляя собой стопку монет.

В новом здании разместятся сотрудники центрального аппарата ГНС, Аналитический центр, Ситуационный центр и Дата-центр.

На первом этаже будет находиться Центр обслуживания предпринимателей, где налогоплательщики смогут получить все необходимые услуги.

Кроме рабочих кабинетов, здание будет оснащено зонами отдыха, конференц-залами, комнатами для совещаний, гостевыми и подземными автопаркингами, помещениями для банков, столовой, музея ГНС, пресс-центром, коворкингом, комнатой для видеоконференций, залом IT-технологий и актовым залом.