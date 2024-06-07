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Минприроды КР открыло современную лабораторию геологических объектов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На государственном предприятии "Центральная лаборатория" Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР состоялась церемония открытия нового здания с капитальным ремонтом и установкой оборудования международного уровня, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя кабинета министров КР - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, глава Минприроды Мелис Тургунбаев, депутаты Жогорку Кенеша, представители администрации президента и сотрудники лаборатории.

Капитальные ремонтные работы оценены в 11725,1 миллиона сомов. Производственные и офисные помещения обеспечены оснащены оборудованием, офисной мебелью, компьютерной техникой.

Центральная лаборатория – единственная лаборатория в республике, которая проводит химический анализ геологических объектов и продуктов их переработки. Он является членом международной организации по аккредитации ILAC, в которую входят 43 000 лабораторий в более чем 70 развитых странах.

Действует интегрированная система менеджмента качества, сертифицированная аттестатами аккредитации технической компетентности в соответствии с тремя международными стандартами 1)ISO/IEC 17020:2012 (ГОСТ ISO/IEC 17020:2013) № КГ 417/КЦКА.ОК.063.

Государственное предприятие "Центральная лаборатория" является единственным в Кыргызской Республике поставщиком услуг по обследованию геологических объектов, природных вод и нерудного сырья (гравия, песка).

Государственное предприятие "Центральная лаборатория" имеет 85-летний профессиональный опыт и историю.


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URL: https://www.vb.kg/437591
Теги:
Кыргызстан
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