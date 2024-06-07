В КР суды впервые избрали меру пресечения в виде электронного наблюдения

Впервые в Кыргызстане Октябрьским и Первомайским районными судами Бишкека приняты решения об изменении мер пресечений обвиняемым с заменой им содержания под стражей в СИЗО на электронное наблюдение. Об этом сообщает пресс-служба Минюста КР.

Так, в рамках исполнения совместного приказа "О взаимодействии между ГКНБ КР и МЮ КР по использованию электронных и иных технических средств контроля при применении меры пресечения в виде электронного наблюдения", выездная группа Департамента пробации при МЮ КР совместно с сотрудниками ГУ ГКНБ КР по г. Бишкек на основании решений судов осуществлены процедуры установки электронных браслетов на обвиняемых и проведен инструктаж о правилах их использования, а также последствия в случае порчи или уничтожения устройств.

Нововведение направлено на усиление контроля за лицами, находящимися под следствием, и улучшение соблюдения условий меры пресечения.

Важно отметить, что мера пресечения в виде электронного наблюдения не применяется к лицам, обвиняемым в особо тяжких преступлениях, а также в тяжких преступлениях, связанных с применением насилия.

Департамент пробации при МЮ КР также в пилотном режиме внедряет систему "Электронного надзора" для лиц, которые являются клиентами пробации в рамках исполнения наказания или условно-досрочного освобождения (УДО) в городах Бишкек и Ош.