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Общеобразовательный комплекс "Светоч плюс": Школа, где каждый ученик важен

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- Назгуль Абдыразакова
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Общеобразовательный комплекс "Светоч плюс" предлагает инновационный подход к обучению, обеспечивая своим ученикам не только качественное образование, но и комфортные условия для развития. С утра до вечера здесь заняты всесторонним развитием детей на основных занятиях и в рамках кружковой работы. Особое внимание уделяется не только академическому прогрессу, но и формированию личности. Школа сотрудничает с международными образовательными проектами, участвует в международных олимпиадах и активно развивает свои инфраструктурные возможности. В детском саду "Светоч" дети уже с трёхлетнего возраста начинают свой учебный путь, получая не только знания, но и навыки, необходимые для успешного старта в школе. Об этом и другом нашему изданию vb.kg рассказала директор данного учреждения Климова Наталья Викторовна.

Информация о школе:

• Количество учеников: В настоящее время у нас обучается около 220 учеников, преимущественно с 1 по 7 классы.

• Лицензии: У нас есть лицензии начальной и старшей школы.

• Углублённое изучение: Мы уделяем особое внимание углублённому изучению математики и английского языка.

• Комплектация классов: В младших классах количество учеников не превышает 24 человека, а в старших классах – от 12 до 16 учеников. Наши классы малокомплектные, что позволяет уделять внимание каждому ученику.

Методика обучения:

Понимая, что дети приходят к нам с разным уровнем подготовки, мы проводим тестирование для определения уровня знаний. Мы разработали специальную программу "Ликвидация пробелов", которая помогает выявить и устранить недостатки в знаниях каждого ученика.

При поступлении в нашу школу, ученики проходят глубокую диагностику, чтобы определить пробелы в их знаниях. Например, если ребёнок поступает в седьмой класс, он проходит диагностику не только за шестой, но и за пятый и четвёртый классы. Это позволяет нам выявить и устранить все пробелы в знаниях, особенно те, которые возникли из-за пандемии.

Индивидуальный подход:

Ученики обучаются в своих классах, но дополнительно занимаются индивидуально с педагогом, чтобы восполнить пробелы в знаниях. Это позволяет нашим ученикам быть успешными при переходе в следующий класс, независимо от того, с какого класса они начали обучение у нас.

"Светоч плюс" функционирует 11 лет и находится по адресу: Белорусская, 102/2.

Какова организация учебного дня в вашей школе?

Мы гордимся тем, что благодаря нашей методике, у нас нет двоечников и троечников. Мы помогаем детям преодолевать все трудности в обучении, обеспечивая их успешное будущее.

Наш учебный день длится с 8:30 до 17:00. В первой половине дня идет основной блок обучения, а во второй половине – выполнение домашнего задания. Ученики выполняют все письменные задания в школе. То, что остается для выполнения дома, это устные задания, такие как выучить стихотворение или пополнить словарный запас при изучении языков. Всё остальное выполняется здесь, в школе.

После 17:00 у нас начинается кружковая работа. У нас есть секции ушу, гончарного искусства и гончарной мастерской. В следующем году планируем открыть секцию футбола, так как сейчас идет строительство футбольного поля. Также планируем добавить танцы и др.

Питание у нас трёхразовое: завтрак, обед и полдник. Питание сбалансировано и проверено, все меню утверждены санэпидстанцией. Пищу готовят наши повара, которые также пекут хлебобулочные изделия.

Какие результаты обучения и воспитания вы отмечаете у учащихся вашей школы благодаря участию в международных проектах и олимпиадах?

Недавно у нас был телемост с учениками из России и городов Ош и Джалал-Абад. Нашим детям было очень интересно увидеть, как учатся их сверстники за рубежом.

Мы участвуем в международных интеллектуальных олимпиадах, таких как "Русский медвежонок", "Кенгуру" и "Британский бульдог".

Наши ученики старших классов постоянно участвуют в различных мероприятиях. У нас есть кружок "Сила ума". В этом кружке дети готовятся к таким предметам, как физика и химия, проводя различные опыты. Нашим ученикам очень нравится участвовать в таких проектах.

Наши учителя постоянно обучаются новым методикам преподавания, потому что в наше время, если ты не обучаешься, значит, отстаёшь от прогресса. Поэтому наши учителя обязательно участвуют во всех тренингах и образовательных форумах. В этом году они прошли квалификацию и получили сертификаты мастерства в образовании.

Можете ли вы рассказать о том, как проходит выпускная линейка для учеников, переходящих в старшую школу?

Мы проводим масштабные мероприятия и организуем красочные праздники в конце учебного года в формате отчетного концерта для родителей. На этих праздниках каждый класс представляет свой номер. Мы награждаем отличников и детей, переходящих на следующую ступень обучения. А для учеников 4-го класса, которые переходят в старшую школу, устраиваем выпускную линейку. Надеемся, что через два года мы выпустим и девятый класс.

Расскажите пожалуйста, как проходит подготовка детей к школе в вашем детском саду?

Наш детский сад находится в третьем микрорайоне. Это тоже интересный проект, где дети готовятся к нашей школе. Начиная с трёхлетнего возраста, у них уже идёт погружение в мир знаний. Они изучают такие предметы, как математика, развитие речи, окружающий мир, английский и кыргызский языки.

Детей полностью готовят к школе. Те, кто закончил детский сад, поступают не только в нашу школу, но и в другие школы Кыргызстана, показывая отличные результаты. Дети приходят в школу уже умея читать, пересказывать тексты и осознавать их содержание. Это важно, потому что современные учебники, даже по математике, требуют умения читать для выполнения заданий.

В детском садике у нас, помимо образовательной части, проводится много воспитательной работы.

Какие мероприятия и конкурсы проводятся в вашей школе помимо учебного процесса?

Мы даём шанс каждому школьнику раскрыться и помочь ему. Независимо от способностей ребёнка, мы стремимся раскрыть его потенциал. Помимо образовательного процесса, у нас также есть воспитательная часть, включающая различные конкурсы и мероприятия, где дети могут проявить себя. Например, в этом году мы провели Пушкинский день.

Дети пришли на мероприятие в костюмах Пушкинской эпохи. Девочки были в красивых платьях, мальчики в цилиндрах и с бабочками. Каждый класс получил задание показать отрывок из произведений Пушкина. Пятый класс, например, представил отрывок из пьесы "Моцарта и Сальери". Дети играли с таким энтузиазмом и талантом, что мы были приятно удивлены.

Мы также пригласили артистов из театра оперы и балета, которые читали отрывки из произведений Пушкина. Это было очень интересно для детей. Такие проекты, как мастер-классы и квесты, особенно для старших классов, нравятся детям больше, чем традиционные утренники. Мы стараемся организовывать мероприятия, развивающие навыки коммуникации, ораторского искусства и лидерства.

Какие методы обучения применяются в вашей школе, чтобы достичь высоких результатов?

Наша школа молодая, но уже имеет хорошую репутацию. Мы завоевали доверие и высокие результаты. Каждый год ученики четвёртых классов проходят государственный срез знаний на базе Национального Центра Оценки Качества Образования, и их результаты всегда высоки, что является показателем нашей работы.

В этом году наш четвёртый класс прошел Национальное Оценивание Образовательных Достижений Учащихся (НООДУ) по таким предметам, как русский язык, математика и чтение, и показал очень хорошие результаты.

Какие стратегии и методы управления применяет ваш учредитель для достижения успеха в школе?

Наш коллектив сложился в школе "Светоч" как одна большая семья. Я работаю здесь уже 12 лет, и наши педагоги отмечают, что здесь созданы комфортные условия для работы. У нас нет соперничества, все друг другу помогают, и мы понимаем, что являемся одной большой командой. Каждый отвечает за свои задачи, и, если какой-то элемент выпадает, система перестаёт работать.


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URL: https://www.vb.kg/437596
Теги:
дети, детский сад, образование, Россия, школа, Бишкек, Кыргызстан
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