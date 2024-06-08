Медпреподаватели КР пройдут обучение скринингу РМШ и рака молочной железы

Медпреподаватели Кыргызстана пройдут обучение скринингу рака шейки матки и рака молочной железы. Об этом сообщает организация "Врачи без границ".

По ее данным, с 10 июня в КГМА им. И. К. Ахунбаева и международная гуманитарная организация "Врачи без границ" начнут программу обучения тренеров (ToT) в Медакадемии, которая продлится до 14 июня. При содействии "Врачей без границ" (MSF) этот тренинг будет направлен на обучение преподавателей из шести ведущих медицинских учебных заведений Кыргызстана необходимым навыкам для проведения скрининга рака шейки матки и молочной железы по всей стране.

Среди участников - Нарынский, Ошский, Узгенский, Бишкекский, Кара-Балтинский и Токмокский медицинские колледжи, а также ЮФ КГМИПиПК им. С. Б. Даниярова и ОшГУ ЦПиНМО. Всего 18 преподавателей пройдут обучение под руководством гинекологов и медсестер MSF, получивших специальную квалификацию для работы в качестве тренеров.

Доктор Жан Калибуши Бигиримана, опытный гинеколог MSF из Берлина, Германия, будет контролировать обучение, обеспечивая его соответствие самым высоким стандартам медицинского мастерства. Программа является важным шагом на пути к обеспечению насущной потребности в улучшении скрининга рака шейки матки и молочной железы на уровне первичной медико-санитарной помощи в Кыргызстане.

В ToT подчеркивается, что профилактика имеет первостепенное значение в борьбе с этими онкологическими заболеваниями. Помимо обучения медицинских работников, особое внимание в программе уделяется просветительской работе, направленной на повышение осведомленности населения о возрастающих рисках этих заболеваний и мерах по их снижению.

Понимая нехватку гинекологов в сельских районах, MSF впервые применяет подход, предусматривающий распределение обязанностей, предоставляя медсестрам возможность проводить первичные обследования на рак шейки матки и молочной железы. Обучая преподавателей из вышеупомянутых учебных заведений, эта инициатива направлена на создание эффекта волны, который распространит опыт скрининга по всей стране, способствуя устойчивому развитию и снижению заболеваемости и смертности, связанной с этими видами рака.

Данная программа представляет собой совместную работу MSF, Министерства здравоохранения, медицинских учебных заведений и специалистов здравоохранения, что служит сигналом к объединению усилий в борьбе с раком шейки матки и молочной железы в Кыргызстане.

С июня 2022 года "Врачи без границ" в Кыргызстане (MSF) реализуют пилотный проект в Сокулукском районе по охране здоровья женщин и совместно с Министерством здравоохранения открыли центр скрининга рака груди и шейки матки в Сокулукской районной больнице.