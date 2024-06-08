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Поезд до Балыкчы начнет курсировать 14 июня, билеты можно купить онлайн

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- Назгуль Абдыразакова
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С 14 июня по 14 июля с центрального вокзала Бишкек-2 будет запущен пассажирский поезд Бишкек-2-Балыкчы-Бишкек-2 по пятницам, субботам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

Далее поезд курсирует ежедневно с 15 июля по 31 августа.

Поезд отправляется со станции Бишкек-2 в 07: 40, прибывает на станцию Балыкчы в 11 часов 46 минут, возвращается из Балыкчы в 18 часов 12 минут, прибывает на станцию Бишкек-2 в 22 часа 18 минут.

Проезд одного пассажира в стандартных вагонах до станции Балыкчы бесплатный для детей до 5 лет без отдельного места, рассчитанного на одного взрослого пассажира, 73 сома для детей от 5 до 10 лет, 150 сомов для пассажиров старше 10 лет.

Проезд одного пассажира в вагоне Люкс, независимо от станции посадки и высадки, бесплатный для детей до 5 лет, не занимая отдельного места, рассчитанного на одного взрослого пассажира, 250 сомов для детей от 5 до 10 лет, 500 сомов для пассажиров старше 10 лет.

Стоимость проезда для одного пассажира в VIP-вагоне, независимо от станции посадки и высадки, бесплатна для детей до 5 лет без отдельного места, рассчитанного на одного взрослого пассажира, 400 сомов для детей от 5 до 10 лет, 800 сомов для пассажиров старше 10 лет.

Доставка ручной клади бесплатна.

Билеты онлайн доступны на сайте и в мобильном приложении на платформе Android, а также в кассах вокзала Бишкек-2 можно совершить покупку с предъявлением документов, удостоверяющих личность пассажиров, и в поезде с использованием всех видов наличных и безналичных платежей всех внутренних и международных платежных систем.

Продажа билетов открывается с 8 июня.


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URL: https://www.vb.kg/437600
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