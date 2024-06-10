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Креативную молодежь Кыргызстана приглашают на фестиваль стран СНГ

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- Светлана Лаптева
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Креативно-спортивную, продвинутую молодежь приглашают подать заявки для участия в фестивале RUS_SVET. Это ежегодное молодёжное международное событие, направленное на стимуляцию и поддержку разработок и открытий, научного и профессионального потенциала молодежи.

Как пояснила куратор молодежных и социальный проектов Представительства Россотрудничества в Кыргызской Республике Анастасия Брайловская, цель организации и проведения ежегодного молодёжного международного события в стимуляции и поддержки разработок и открытий, научного и профессионального потенциала молодежи Российской Федерации и стран-участниц проекта (страны СНГ, Азиатского – Тихоокеанского региона, БРИКС).

Участниками могут стать граждане Кыргызстана в возрасте

25-35 лет, следующих специализаций:

- Музыкальные коллективы и сольные исполнители по направлению "этническая музыка" в современной обработке;

- Молодые специалисты по направлениям креативных (творческих) индустрий, создатели личных брендов;

- Спортсмены, лидеры сообществ, призеры международных и федеральных соревнований, в профильных дисциплинах: Work-out, Панна, Футбольный фристайл, BMX, самокат, Стритбол, Дрифт, Паркур, Брейкданс, Граффити.

Заявки принимаются до 9 июня 2024 г. (включительно) на электронную почту kirgizia_bishkek@rs.gov.ru. Необходимо заполнить 2 анкеты и прислать их на почту в указанные сроки, в теме письма необходимо указать "Международный Weekend молодежи RUS_SVET".

Список необходимых документов для подачи заявки.

Даты проведения фестиваля: 4 - 11 августа 2024 г. Место проведения: г. Москва и г. Якутск

(Российская Федерация).


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URL: https://www.vb.kg/437606
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