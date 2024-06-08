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Участники из стран ЦА одержали победу в российском конкурсе о Родине

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- Анвар Ажиев
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7 июня в Москве на площадке павильона № 55 "Дом молодёжи" на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия" состоялась церемония награждения победителей VI Международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине", сообщает издание Asia Today со ссылкой на Российское общество "Знание", являющееся генеральным партнером.

В конкурсе, ориентированном на детей и молодежь, приняли участие более 16 тысяч человек из 70 стран мира. Победу одержали представители 16 стран, в том числе трех республик Центральной Азии – Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

От Казахстана победу в номинации "Текстовая страница – презентация "Расскажи миру о своей Родине" в возрастной категории от 15 лет одержала Регина Садыкова.

От Таджикистана – сразу три победителя.

Ахмад Ахмедов занял 2 место в номинации "Видеоролик "Расскажи миру о своей Родине" в возрастной категории от 7 до 11 лет. Амир Додомирзоев занял 2 место в номинации "Видеоролик "Расскажи миру о своей Родине" в возрастной категории от 11 до 15 лет. Джаханзаде Бузургмехр победил в номинации "Текстовая страница – презентация "Расскажи миру о своей Родине" в возрастной категории от 7 до 11 лет.

Узбекистанец Рахматилло Исламбаев занял 3 место в номинации "Текстовая страница – презентация "Расскажи миру о своей Родине" в возрастной категории от 11 до 15 лет.

Также среди победителей конкурса – участники из Армении, Беларуси, Иордании, Испании, Катара, Кипра, Китая, Лаоса, Малайзии, Монголии, России, Сирии и Турции.

Стоит отметить, что работы участников конкурса оценивали 174 профильных экспертов – учителей, преподавателей вузов и общественных деятелей из 76 городов России, а также стран АТР, Центральной Азии (в том числе из Кыргызстана) и Закавказья.

"Расскажи миру о своей Родине" – это конкурс, направленный на патриотическое воспитание детей и молодёжи, формирование у подрастающего поколения чувства любви и уважения к родному краю, а также на развитие дружественных межнациональных отношений. В рамках конкурса участники выбирают наиболее интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказывают о них соотечественникам и сверстникам за рубежом в формате видеоролика или текстовой страницы – презентации с обязательным переводом на иностранный язык.


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URL: https://www.vb.kg/437609
Теги:
Казахстан, конкурс, Таджикистан, Узбекистан, Центральная Азия, Кыргызстан
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