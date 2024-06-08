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Саммит стран БРИКС и США одобрил кинопроект фильма "Манас"

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- Бакыт Басарбек
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В Стамбуле на саммите стран Евразии, Ближнего Востока и Африки, организованном международной компанией "DB CTONEMILE" при поддержке Центра делового сотрудничества БРИКС, обсудили и одобрили международный кинопроект "Манас". Об этом редакции vb.kg сообщил киносценарист и продюсер этого фильма Омурзак Толобеков.

Он напомнил, что 1 марта этого года он подписал контракт с руководителем турецкой теле и кинокомпании "Star life" Сердалом Кара при поддержке международной компании "DB CTONEMILE" во главе с Дерия Багчи о совместном сотрудничестве по созданию художественного фильма на основе кыргызского эпоса "Манас".

"На саммите "Африка-Евразия" в Стамбуле создатели фильма "Манас" презентовали свой проект, подробно рассказав о кыргызском великом устном произведении и работе по созданию фильма по мотивам этого величайшего эпоса.

В конце мероприятии кыргызские, европейские и турецкие партнёры уже вне площадки саммита при участии американских инвесторов подписали контракт по финансированию фильма "Манас".

Первый транш финансирования будет предоставлен с конца июня этого года", - рассказал Омурзак Толобеков.


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URL: https://www.vb.kg/437613
Теги:
кино, саммит, Турция, Кыргызстан, Манас
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