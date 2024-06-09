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ОАО "МАМ" и "Турецкие авиалинии" встретились впервые за 30 лет

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Председатель правления ОАО "МАМ" Манасбек Самидинов и генеральный директор авиакомпании "Turkish Airlines" Билал Экши впервые за 30 лет провели официальную встречу. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта.

По ее данным, в Стамбуле состоялась официальная встреча председателя правления ОАО "МАМ" Манасбека Самидинова и Генерального директора авиакомпании "Turkish Airlines", члена мирового авиационного альянса "Star Alliance" Билала Экши. В этот альянс входит около 30 мировых ведущих авиакомпаний мира.

Стоит отметить, что данная встреча состоялась впервые за последние 30 лет, где была достигнута договоренность о тесном сотрудничестве ОАО "МАМ" и авиакомпании "Turkish Airlines". Манасбек Самидинов и Билал Экши обсудили перспективы совместной работы, что позволит укрепить позиции обеих компаний на международном рынке авиационных перевозок.


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URL: https://www.vb.kg/437614
Теги:
Турция, сотрудничество, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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