В КР проведена операция по транскатетерной имплантации аортального клапана

В Национальном Центре кардиологии и терапии успешно проведена первая операция по транскатетерной имплантации аортального клапана. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, команда врачей провела первую операцию по транскатетерной имплантации аортального клапана (TAVI) на 70 летнем пациенте. Это событие знаменует важный шаг в развитии высокотехнологичной медицинской помощи в нашей стране.

Операция была проведена с использованием передовых технологий и под руководством опытных специалистов НЦКиТ и Национального научного кардиохирургического центра г.Астаны, с участием Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов, а также Национального Госпиталя МЗ КР. Процедура TAVI представляет собой малоинвазивную альтернативу традиционной хирургии по замене аортального клапана и позволяет значительно сократить время восстановления пациента.

Пациент успешно перенес операцию и находится под наблюдением врачей. Врачи ожидают, что внедрение TAVI в практику НЦКиТ позволит значительно улучшить качество жизни пациентов с тяжелым аортальным стенозом.