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Напитки "Максим" и "Чалап" победили в дегустационном конкурсе в Минске

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Национальные напитки "Максым" и "Чалап" компании ЗАО "Шоро" победили в народном конкурсе-дегустации "Чемпион вкуса" на международной выставке "Белагро-2024" в городе Минске. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, традиционные национальные напитки вызвали большой интерес у посетителей и гостей выставки, по итогам народной дегустации большинством голосов победу одержали кыргызские производители.

Организаторы выставки вручили соответствующие сертификаты кыргызской стороне.

Напомним, что Международная специализированная выставка "Белагро-2024" проходит с 3 по 9 июня в г. Минск. Кыргызская Республика впервые участвует в работе выставки.

В национальном павильоне страны представлена отечественная продукция - мясо-молочная, алкогольная, рыбная, экологически чистые фрукты, национальные напитки, мед и многое другое.


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URL: https://www.vb.kg/437617
Теги:
Беларусь, конкурс, Кыргызстан, МИД
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