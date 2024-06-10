Турция и Азербайджан ведут опасные геополитические игры в Центральной Азии?

Кыргызстан является важнейшим членом Организации тюркских государств и одним из военно-политических партнеров Турции. Также налаживается военно-техническое сотрудничество Бишкека с Азербайджаном. За последние три года Кыргызская Республика серьезно усилила свой военный потенциал и продолжает укреплять оборону. Военно-промышленная продукция Анкары и Баку является одной из лучших в мире и Бишкек нацелен на долгосрочные военно-политические отношения с вышеупомянутыми тюркоязычными державами. По сути Турция и Азербайджан обладают статусом военных держав тюркского мира.

Кыргызстан в плане усиления вооруженных сил берет пример именно с турков и азербайджанцев и доверяет им. Доверие, как говорится вещь, бесценная и хрупкое. Однако, мне, как аналитику, непонятны стремления Турции и Азербайджана установить с Таджикистаном военно-политическое партнерство и привлечь Душанбе к сотрудничеству по линии тюркоязычных объединений. Таджикистан не является тюркоязычной республикой и соответственно не может быть членом подобных объединений. Да, Таджикистан расположен в Центральной Азии и соседствует с тюркоязычными государствами, но нужно напомнить, что Душанбе никогда не стремился взаимодействовать в военной сфере с Турцией, и тем более с Азербайджаном.

В качестве основных союзников Душанбе всегда рассматривал Россию и Иран. Долгие годы гарантом безопасности Таджикистана был и остаётся Кремль. Также Душанбе последние три года расширяет военно-техническое партнерство с Тегераном. Для таджиков военно-политический союз с иранцами куда более важнее, нежели чем, например, с Турцией и Азербайджаном. Несмотря на имеющиеся противоречия, таджики и иранцы доверяют друг другу больше.

С мая 2022 года в Таджикистане начал свою работу завод по сборке иранских разведывательных беспилотников Ababil-2 (подобный БПЛА легко превращается в дрон-камикадзе и способен нести до 40 кг взрывчатки). В открытии предприятия приняли участие начальник Генштаба Ирана Мохаммад Бакири и таждикский министр обороны Шерали Мирзо. Это свидетельствует о высоком уровне отношений Душанбе и Тегерана. Не исключено, что Таджикистан возможно приобрел иранские ударные беспилотники Мохаджер - 6, своего рода Байрактар иранского производства.

Официальный Душанбе во внешней политике достаточно самостоятельный и непредсказуемый игрок. В эпоху первого президента Узбекистана Ислама Каримова из-за сложных отношений Ташкента и Душанбе узбекско-таджикская граница до 2017-2018 годов была, практически, закрыта. Президент РТ Эмомали Рахмон в свое время публично предъявлял претензии к Узбекистану относительно узбекских городов Самарканд и Бухара, которые населены таджиками. Таджикистан по сей день не торопится вступать в Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС). Не очень хорошие отношения Душанбе складываются и с соседним Афганистаном.

Возникает логичный вопрос: чего желают получить Азербайджан и Турция от Душанбе? Таджикистан вряд ли пересмотрит свои отношения с Ираном и Россией в пользу Анкары и Баку. Смею предположить, что, возможно, оружейные корпорации Азербайджана и Турции через свое лобби в правительстве и парламенте проталкивают предложения о поставках оружия таджикской армии. Это вполне возможно. Однако, Азербайджан и Турция все же подобные вопросы относительно военно-технического сотрудничества с РТ должны согласовать с Кыргызстаном. Так как здесь стоит вопрос о безопасности тюркоязычных государств и сохранении баланса сил в центральноазиатском регионе.

Кыргызстан вносит свой определенный вклад в развитие организации тюркских государств и приветствует укрепления Турана. Наша страна очень позитивно оценивает укрепление отношений КР и тюркского мира. На мой взгляд, нельзя вооружать не тюркоязычные государства, которые могут выступить против тюркских стран или же передать полученное вооружение третьей стороне. Иначе это вызовет отрицательную реакцию среди наших граждан. В связи с чем, Турции и Азербайджану следует проявить осторожность и разумность. В случае поставок оружия в Таджикистан Кыргызстан будет вынужден инициировать сотрудничество в оборонной сфере с США, Францией, Бельгией и Германией. Европейский и американский рынок военных технологий богат на выбор. Если Кыргызстан уйдет в сторону Запада, то военное союзничество тюркских государств потеряет свою актуальность.

Автор: Медербек Корганбаев