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Гулнара Баатырова: Забота о человеке - ключ к выполнению задач государства

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В Кыргызстане службы социального обеспечения, занятости и миграции были объединены в одно министерство. Какие задачи решает оно, как государство помогает бедным слоям населения и поддерживает трудовых мигрантов? На эти и другие вопросы в интервью нашему изданию ответила министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Гулнара Баатырова (На момент публикации статьи в СМИ Гулнара Баатырова была освобождена от должности главы Минтруда).

- Гулнара Маришовна, почему были соединены в одно министерство сферы труда, социального обеспечения и миграции?

-Это было обосновано не только их взаимосвязью и общими целями, но и стремлением к комплексному подходу к управлению социальными процессами и явлениями. Ранее, до ноября 2009 года, данные сферы, включая профтехобразование, находились в ведении различных структур, однако их объединение в одно министерство считается более логичным и эффективным. Кроме того, объединение политики труда, социального обеспечения и миграции обеспечивает более целостное и согласованное управление социальными процессами, что способствует повышению качества жизни и благополучия граждан.

Политика труда нацелена на создание безопасных рабочих мест и поддержку занятости. Социальное обеспечение ориентировано на гарантирование социальной поддержки и защиты работников, а также уязвимых групп населения. Политика миграции регулирует миграционные потоки и обеспечивает правовой статус мигрантов. Объединение данных сфер в одно целое упрощает координацию между государственными органами и такими заинтересованными сторонами, как работодатели, профсоюзы и общественные организации. Это также способствует оптимизации использования ресурсов и упрощению административных процедур.

- В 2024 году пособие "уй-булого комок" получают 281 тысяча детей, в 2023 году - 285 тысяч, в 2022 году – 339 тысяч детей. Можно ли сказать, что количество малоимущих семей в стране уменьшается? Или изменились требования к получению пособия?

- Пособие "уй-булого комок" предоставляется нуждающимся семьям с детьми до 16 лет, согласно Закону "О государственных пособиях в Кыргызской Республике", и назначается в случае, если среднедушевой совокупный доход семьи ниже размера гарантированного минимального дохода на каждого члена семьи. Размер пособия "уй-булого комок" составляет 1200 сомов.

Действительно на 1 марта 2024 года количество получателей пособия снизилось на 17%. Это объясняется тем, что министерством на системной основе проводится работа по усилению адресности назначения пособия "уй-булого комок", а также по оказанию социальной помощи получателям на основе социального контракта.

Такой подход помогает оптимизировать распределение социальных ресурсов и обеспечить помощь тем, кто действительно в ней нуждается, что в итоге может привести к уменьшению численности получателей пособия. Уменьшение численности получателей пособия "уй-булого комок" является показателем более целенаправленного и эффективного влияния государственной политики на социальные проблемы.

- Сколько детей было усыновлено иностранными гражданами? Отслеживаете ли их дальнейшие судьбы? Сколько в среднем в год иностранные граждане берут на усыновление (удочерение) кыргызстанских детей?

- В 2021 году было передано на усыновление (удочерение) иностранным гражданам по решению суда 8, в 2022 году – 10, в 2023 году – 13 детей. Представительство иностранной организации, аккредитованное в КР, предоставляет в уполномоченный орган отчеты об условиях жизни и воспитания детей - граждан КР в семьях усыновителей, а также копию отчета в территориальное подразделение по месту вынесения решения суда об усыновлении.

- Сколько человек через Минтруд были трудоустроены в странах Западной и Восточной Европы в 2023 году? Растет ли квота для граждан КР в западноевропейских странах?

- В рамках соглашений ЦТГР при министерстве с уполномоченными правительством Великобритании операторами Pro-Force, HOPS Labor Solutions Ltd, Ethero Ltd и Agri-HR в 2023 году успешно прошли собеседование 5393 кыргызстанца, из них трудоустроено в Великобритании – 5200, в России – 24, в ФРГ – 5 граждан КР.

При содействии частных агентств занятости трудоустроено в России 1167, Турции – 3107, Болгарии – 1202, Германии – 2118, Польше – 229, Венгрии – 1545,

Чехии – 3, Латвии – 5, Литве – 162, Словакии – 129, Хорватии – 6, Эстонии – 3,

Финляндии – 51, Дании – 1, Великобритании – 2108 граждан КР.

- Есть ли случаи, когда сотрудникам министерства приходилось возвращать или содействовать возвращению из трудового рабства граждан КР?

- За последние два года в министерство обратилась лишь одна гражданка КР – 34-летняя Б. Жээнова. В июне 2023 года она обратилась в представительство Минтруда в РФ, заявив о том, что была вынуждена совершить побег из трудового рабства на территории села Красная Дубровка Тульской области РФ. При содействии сотрудников представительства женщина прибыла в Бишкек. Сотрудники отдела по работе с кайрылманами и беженцами встретили её в аэропорту "Манас" и разместили в одном из кризисных центров города.

В рамках Национального механизма перенаправления жертв торговли людьми, а также при содействии сотрудников министерства она получила необходимую медицинскую и социальную помощь, для нее были приобретены продукты первой необходимости. После проведения процедуры идентификации и процессуальных мероприятий она была признана жертвой торговли людьми. В результате было возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК КР ("Торговля людьми"), которое расследуется следственным отделом УВД Первомайского района Бишкек.

- Сколько квот ежегодно выдает наша страна для работы иностранным гражданам? Какая страна получает больше всего квот?

- В 2022 году кабинетом министров была утверждена квота на трудовую миграцию иностранным гражданам в количестве 16 610 человек. Фактическое же количество выданных квот составило 11 156 человек. Большая часть квот была выделена гражданам КНР – 5569, Турции – 1892, Пакистана – 904, Индии – 344, Кореи – 303.

В 2023 году также было выделено 16 610 квот. Фактическое количество выданных квот составило 16 579. Наибольшее количество квот было выделено гражданам КНР – 5517, Бангладеш – 2561, Пакистана – 2601, Индии – 1704, Турции – 1363, Узбекистана – 491, Кореи – 293.

В 2024 году Кабмин выделил 25 тысяч квот для иностранных граждан. За 4 месяца текущего года квоты получили 17 478 человек. Больше всего квот получили граждане Бангладеш – 7970, Пакистана – 3955, КНР – 2638, Индии – 734, Турции – 522, Узбекистана – 900, Кореи – 95.

- На какую деятельность дается квота иностранным гражданам, желающим работать в КР?

- Квота на трудовую миграцию в Кыргызской Республике распределяется на все отрасли экономической деятельности без каких-либо ограничений, за исключением государственных служб, а именно: государственной гражданской службы, военной, правоохранительной, дипломатической и т.д.

Автор: Суйунбек Шамшиев

Источник: silunews.kg


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URL: https://www.vb.kg/437629
Теги:
Минтруда, Кыргызстан
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