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Досалиев: Прозападные структуры искусно использует постулат Ленина

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- Бактыгуль Акжолова
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Когда страна не может принять закон, чтобы улучшить своё внутреннее законодательство, это вызывает очень много вопросов. Во-первых, это касается национального суверенитета и независимости. Мы живём в мире двойных, тройных и даже четверных стандартов. Об этом на круглом столе "Прозападные НКО как фактор дестабилизации в постсоветских странах. Принятие закона об иностранных представителях (инагентах) еще не гарантирует успеха в противодействии "мягкой силе" Запада" заявил эксперт по вопросам региональной безопасности, ветеран силовых структур, полковник Нурлан Досалиев.

По его словам, вся информационная матрица, созданная прозападными структурами за последние 30-40 лет, искусно использует постулат Владимира Ленина, который говорил, что идеи становятся силой, когда они овладевают массами.

"За последние 30 лет мы успешно разваливали свои государства и до сих пор все страны бывшего СССР болеют детской болезнью неожиданно свалившейся на нас независимости.

Наш идеологический, политический, военно-стратегический и военно-политический противник в лице Запада искусно применяет методику Владимира Ленина. Они 30 лет безустанно промывают мозги нашему населению, чтобы их прозападные идеи овладели массами, сознанием и внутренним миром нашего населения - Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении и других стран.

В советское время был роман латышского автора Вилиса Лациса "Потерянная родина", где речь шла об одном африканском государстве. Войска, прообраз американских и английских коалиционных сил, не смогли завоевать это государство с богатыми природными ресурсами. Они подкупили местных вождей, и те начали вторить их пропаганде, уничтожив своё государство изнутри.

Когда используются информационные технологии, мы говорим о когнитивной технологии. Слабое государство не устоит перед таким воздействием. Победить в войне может только сильное, самодостаточное и развитое государство", - заявил Досалиев.


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URL: https://www.vb.kg/437630
Теги:
закон, НПО, Кыргызстан
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