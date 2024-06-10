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Дмитрий Орлов: Кыргызстану стоит учиться у США в финансировании НПО

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- Бактыгуль Акжолова
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Самая большая ошибка властей Кыргызстана в начале 90-х годов заключалась в том, что они позволили организациям, которые тогда начали регистрироваться, быть предоставленными самим себе. Об этом на круглом столе "Прозападные НКО как фактор дестабилизации в постсоветских странах. Принятие закона об иностранных представителях (инагентах), еще не факт успеха в противодействии 'мягкой силы' Запада" заявил руководитель аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов.

По его словам, в Соединенных Штатах после принятия закона ФАРА неправительственный сектор начал развиваться с четкими правилами: две трети своего финансирования НПО получают от государства, и только одна треть – от частного сектора.

"Причем это частный сектор своей страны, а не иностранный. Если вы посмотрите на то, кто финансирует международные НПО, то увидите, что две трети финансирования дает государство и одну треть – частный сектор. Я сторонник того, чтобы в Кыргызстане была такая же система.

Что у нас получилось? Приняли закон об иноагентах, но параллельно с этим нужно ввести нормы или правила финансирования НПО. Неправительственные организации, которые занимаются конкретной работой, им скрывать нечего.

Если государство действительно заинтересовано в том, чтобы сектор НПО существовал и дальше в своем нормальном виде, оно должно работать по аналогии России, где есть президентские гранты, которые работают с неправительственными организациями", - заявил Орлов.

Круглый стол был организован Общественным фондом "Институт общественного развития стран Центральной Азии".


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URL: https://www.vb.kg/437631
Теги:
закон, НПО, Россия, США, Кыргызстан
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